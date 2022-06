Peugeot lanzará en 2023 el nuevo 408, un modelo de alto mestizaje

La marca del león vuelve a recurrir al código 408, pero no para fabricar una berlina tradicional como en Asia, sino para crear un coche nuevo, distinto y distintivo que combina lo mejor de tres mundos: el de las propias berlinas, el de los SUV y el de los coupés. Se comercializará el próximo año.

Si hay que buscar paralelismo, el que más se aproxima es el Citroën C5 X, con el que comparte la plataforma EMP2 de Stellantis, pero el 408 mide 4,68 metros de longitud y el de Citroën supera los 4,8.

Por tanto, este nuevo Peugeot se enmarca en el segmento de los compactos, ligeramente por encima del familiar 308 SW en cuanto a longitud y con tan solo 6 cm menos que un 508. La altura es de 1,48 metros, una cifra bastante alejada de los SUV de la marca, aunque disponga, eso sí, de casi 19 cm de distancia de la carrocería al suelo.

En cuanto a diseño, este “cruce de caminos” podrá gustar o no, pero desde luego es una propuesta fresca y diferente, potenciado por el diseño "felino" y deportivo que Peugeot está dando últimamente a sus productos.

El interior se apoya en el i-Cockpit desarrollado por la marca, pero en su máxima evolución. PEUGEOT

Con un frontal imponente y más agresivo incluso que los modelos actuales, lo que más destaca de este modelo es el perfil, que toma las formas de un coupé para crear una silueta muy aerodinámica, con espectaculares y novedosas llantas que van de las 17 a las 20 pulgadas. La parte trasera es también elegante, y todo el perímetro está reforzado en la parte inferior con protectores diferenciados de la carrocería.

Eso por fuera, porque por dentro el i-Cockpit orientado al conductor pretende la máxima comodidad y ergonomía para quien va al volante, mientras que los 2,78 metros de distancia entre ejes aseguran que todos los ocupantes dispongan de un buen espacio en todas las plazas, además de un maletero que según versión cuenta con 471 o 536 litros.

Y si de mecánicas hablamos, en principio la gama contará con dos versiones híbridas enchufables de etiqueta Cero, con 180 y 225 caballos (y una autonomía eléctrica no inferior a los 55 km), y una gasolina PureTech de 130 caballos, en todos los casos con transmisión automática de ocho velocidades. Por supuesto, en un horizonte no muy lejano se añadirá una variante cien por cien eléctrica y no habrá ninguna opción diésel.

El perfil combina características de berlina, SUV y coupé para ofrecer este brillante resultado. PEUGEOT

Como es de esperar, este nuevo 408 llegará cargado de tecnología, y por ello no faltarán los elementos esenciales del i-Cockpit: las pantallas digitales de 10 pulgadas del cuadro de mandos y el sistema multimedia o los botones i-Toggles de acceso directo a diversas funciones, elementos todos plenamente configurables.

Junto a ello, cabe destacar equipamiento de nivel como los faros Matrix LED adaptativos, la conexión inalámbrica con smartphones, tecnología bluetooth para emparejar dos teléfonos, reconocimiento vocal en lenguaje natural para algunas funciones, navegación conectada, iluminación ambiental por LED y la mejora del rango y funcionamiento de los asistentes de seguridad gracias a las seis cámaras y los nueve radares que incorpora el nuevo 408.