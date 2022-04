La entrada en vigor el año pasado de Madrid 360, el nuevo plan del Ayuntamiento de Madrid para lucha contra la contaminación, recuperó el perímetro y las restricciones de circulación a los vehículos más contaminantes de Madrid Central y amplió la zona libre de vehículos sin distintivo medioambiental de la DGT en Plaza Elíptica.

Las multas por no cumplir las restricciones son de 90 euros y muchos conductores ya han empezado a recibir las diversas sanciones correspondientes. Ante la duda, siempre hay que consultar la redacción del expediente sancionador para revisar que no haya fallos y acabar pagando, si es el caso, una multa que no nos corresponde.

En esta situación se encontró un conductor que, pese a disponer de un vehículo con etiqueta medioambiental de la DGT y acceder a uno de los aparcamientos autorizados en las ZBE de Madrid, acabo recibiendo una propuesta de sanción.

Un error en la comprobación de la matrícula

El afectado recurrió la sanción, alegando un error a la hora de comprobar su matrícula, y adjuntó el justificante correspondiente del pago del aparcamiento en la plaza de Jacinto Benavente, según informan desde Pyramid Consulting. Además, se solicitó al Ayuntamiento que comprobase si existía "alguna incidencia en la comunicación de matrículas en la fecha de la denuncia" que había recibido este conductor, con la esperanza de descubrir algún otro posible fallo.

La multa, finalmente, fue retirada. Desde Pyramid Consulting avisan de que este tipo de errores pueden tener lugar y aconsejan recurrir cualquier sanción sobre la que se tenga dudas, aportando las pruebas necesarias. Los expertos de esta asociación alertan de que este tipo de errores en la comunicación de las matrículas (desde los aparcamientos al Ayuntamiento) "son más habituales de lo que deberían".

Para evitar situaciones similares, es recomendable hacer uso de los aparcamientos autorizados y conservar en la medida de lo posible el justificante de pago. ¿Qué pasa si no lo tenemos?

Qué hacer si no se tiene el justificante del aparcamiento

En caso de no conservar el ticket y recibir una multa, los abogados de Pyramid Consulting aconsejan recurrir igualmente y aportar algún justificante de pago bancario del día de la denuncia en el que aparezca el nombre de la empresa que gestiona el aparcamiento, la cantidad y sobre todo la fecha.

Además, es igualmente recomendable solicitar al Ayuntamiento que compruebe de oficio si existió algún tipo de incidencia en la fecha de la denuncia en la comunicación de las matrículas por parte del parking en cuestión, para que el recurso tenga más solidez en el que caso de que haya habido algún problema o error informático.