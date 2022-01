Los Seat Ibiza y Arona ‘esquivan’ la subida del impuesto de matriculación

Los pequeños Seat Arona e Ibiza son modelos altamente demandados en el mercado, y el fabricante español quiere que se mantenga esta tendencia tras la actualización acometida el año pasado.

Así, ante la aplicación de los nuevos tramos impositivos del impuesto de matriculación para los modelos con más de 120 g/km de CO2 que se inició el 1 de enero de 2022, los Ibiza y Arona han ajustado su equipamiento de serie para mantener la exención del pago.

En el caso del Ibiza, prácticamente toda la gama queda exenta del impuesto de matriculación, pues solo la versión con motor de 150 caballos supera la “barrera” de los 120 gr/km de emisiones. El Arona, por su parte, ofrece esta ventaja en las versiones TGI de gas natural con etiqueta Eco y en las versiones gasolina con motor 1.0 TSI de 110 CV con acabados Style y FR.

La actualización de equipamiento para mantener las denominaciones FR de 2022 exentas del pago del impuesto de matriculación en uno y otro modelo se basa en el cambio de la llanta ofrecida de serie, que ahora es de 16 pulgadas. Y es que el tamaño de este elemento tiene incidencia en el consumo y las emisiones.

Como recordatorio, la oferta mecánica incluye opciones de gasolina con 80 CV para el Ibiza, 95 CV para el Arona, y 110 y 150 CV en ambos modelos. En este último rango de potencia, tanto el Ibiza como el Arona van asociados a la caja de cambios automática DSG de siete velocidades, que también se puede elegir en el SUV urbano de 110 CV. Asimismo, ambos modelos se pueden asociar al eficiente motor 1.0 TGI de 90 CV, que se beneficia de la etiqueta medioambiental Eco de la DGT.

La estructura global de gama del Seat Ibiza se basa en los acabados Reference, Reference Plus, Style, Style Plus, FR y FR Plus. El abanico de precios, sin descuentos, va de los 16.620 a los 27.462 euros.

La oferta del Seat Arona contempla las versiones Reference, Style, Style Plus, X-Perience, X-Perience Plus, X-Perience Plus XL, FR y FR Plus y la cuantía a pagar oscila entre los 21.000 y los 29.778 euros.