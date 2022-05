José Vicente de los Mozos recibe la Gran Cruz de Isabel la Católica

La condecoración de la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica, aprobada en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 15 de febrero, reconoce la aportación y contribución de José Vicente de los Mozos, miembro del Board of Management de Renault Group, director Industrial mundial de Renault Group y presidente-director general de Renault España, por su papel en las relaciones de amistad y cooperación de nuestro país con el resto de la comunidad internacional.

En el acto celebrado esta mañana, además del ministro de Asuntos Exteriores, también estaban presentes la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En el momento de la condecoración, José Vicente de los Mozos ha declarado: “ Este reconocimiento hace referencia a un concepto muy importante para mí, la lealtad: inquebrantable a mi familia, a mi tierra, a mi país y a Renault Group porque soy consciente que no podría haber proclamado las bondades de nuestro país en los cinco continentes sin las oportunidades que Renault Group me ha brindado. Esta condecoración me hace sentir profundamente orgulloso y profundamente español.”

José Vicente de los Mozos comenzó a trabajar en Renault en 1978 como aprendiz y, tras obtener su titulación de Ingeniería, paso a formar parte del equipo de ingenieros de la Factoría de Carrocería y Montaje de Valladolid.

Ha ocupado dentro del grupo varios puestos de responsabilidad como en 2005 cuando fue nombrado director de Nissan Motor. En 2006 se hace con la vicepresidencia, encargándose de todas las operaciones industriales de Nissan España, y en 2013 es nombrado director de Fabricaciones y Logística del Grupo Renault y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Renault.

Desde enero del año pasado, el ejecutivo español añadió a sus funciones, como director Industrial mundial de Renault Group y miembro del Board Committee del Grupo, los cargos de Group Country Head para España y Portugal. Además, evolucionó su rol como presidente de Renault España a presidente-director general.