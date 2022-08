Baterías en estado sólido: ¿la solución para el futuro de los coches eléctricos?

Los coches eléctricos son ya el presente, aunque en países como España su cuota de penetración en el mercado sea de solo un 3,4%. La situación en otros países, sobre todo del norte de Europa, es muy distinta y la industria ya está buscando nuevas vías de evolución.

Uno de los factores del progreso, más allá de los propios motores eléctricos, está en las baterías. Actualmente están generalizadas las que se basan en la tecnología de iones de litio, que son grandes y pesadas –pueden añadir hasta 400 kg de masa a un coche– y funcionan mediante unas celdas dispuestas en serie. Cada una de estas celdas contiene un cátodo y un ánodo como electrodos y están conectados entre sí por un electrolito líquido que provoca una reacción química que libera energía. También existen baterías de polímero de iones de litio, que en lugar de líquido utilizan un gel como conductor.

La nueva tendencia, no obstante, está en las baterías sólidas, cuyos electrodos no se conectan de forma líquida o por gel sino sólida (sirven varios materiales), como el propio nombre indica, y las celdas ofrecen hasta el triple de energía. Además, por su estructura estas baterías son mucho más compactas, ligeras y tienen la ventaja añadida de que no son inflamables.

Las actuales baterías de litio son grandes y pesadas, y por tanto penalizan el consumo y el comportamiento del coche. PORSCHE

Como tecnología nueva que es en la industria del automóvil, de momento es costosa y tiene amplio margen de desarrollo, pero promete un gran progreso precisamente porque hará que los coches tengan un peso total más reducido y que la autonomía, el gran caballo de batalla en la actualidad, aumente de manera considerable.

También se espera que la fabricación en grandes series disminuya el precio, y de hecho se estima que si es así el coste sea al menos un 40% inferior a las baterías actuales. Es por ello que marcas importantes ya trabajan en ello denodadamente, y por ejemplo Volkswagen y Toyota creen que las tendrán implementadas en sus nuevos modelos en 2025. Si las perspectivas se cumplen, sin duda se dará un impulso muy importante a los coches eléctricos, que teóricamente serán más asequibles.