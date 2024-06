Criteria deja a Cellnex sin el único socio de referencia español en pleno giro estratégico

Criteria Caixa ejecuta lo que el mercado venía masticando desde hacía semanas: la salida total de Cellnex, la gestora de infraestructuras de telecomunicaciones. El brazo inversor de La Caixa colocará el 2,6% de los títulos después de semanas de operaciones de venta parciales entre bambalinas. Esta decisión se produce nueve años después de la salida a bolsa de la firma en la que el holding tuvo un papel relevante convirtiéndose en uno de los inversores ancla. Lo hace en plena subida accionarial en Telefónica y justo en pleno giro estratégico de la 'torrera', que pretende remunerar de manera extraordinaria a sus accionistas con la venta de Austria y de manera regular a partir de 2026.

En mayo de 2015, Criteria acudía a la oferta pública de venta de Cellnex Telecom para hacerse con el 4,62% por 150 millones de euros. A cierre de 2023, su posición -tras las diferentes ampliaciones de capital y resto de ajustes- era del 4,36%. El valor era de casi 1.100 millones. Ese porcentaje se fue reduciendo en las últimas semanas hasta el 3% mínimo -en compras que se han sentido también en la cotización- a partir del que ha concretado una colocación acelerada en el mercado -salvo los títulos necesarios para abordar la colocación de bonos convertibles-. Aunque habrá que completar este último paso, esta es una despedida.

Tradicionalmente, Cellnex ha estado entre las posiciones destacadas de la cartera industrial y de servicios de Criteria junto a Naturgy o Telefónica. Sin ir más lejos, destacaba el buen comportamiento de la acción en 2023 de la torrera en su informe anual, con una revalorización del 15%. Pero en los últimos años ha optado por mantener posiciones y no incrementarla, pese a que el ex consejero delegado, Tobías Martínez, llegó a hacer esa petición pública hace un lustro con el objetivo de que se convirtiera en un accionista aún más relevante ante la irrupción de la familia Benetton en la compra de títulos de Abertis y la potencial oferta pública de adquisición (OPA).

Ahora no sólo no será más grande sino que Cellnex no tendrá accionista significativo con ADN español. A la espera de quién sea el comprador de este paquete de títulos colocado por JP Morgan, la realidad es que prácticamente el 50% de los títulos en manos de socios con más del 3% tiene dueño extranjero. Las posiciones relevantes se las reparten el holding de los Benetton (Edizione) con un 9,9%; el fondo de Chris Hohn (TCI), con un 9,38%, y el fondo soberano de Singapur (GIC), con un 7%. Por debajo están el fondo de pensiones de Canadá (5,19%); Blackrock (5%), Hutchison (3,44%) y MFS y Norges con el 3%. Por contra, Telefónica ha mantenido posiciones relevantes de socios españoles (Caixabank y BBVA) y ahora se acentuará precisamente con la subida de Criteria y la llegada de la Sepi.

El momento corporativo es relevante. Cellnex tiene un inversor activista, TCI, en su accionariado. Con presencia en el consejo pero con cierta imprevisibilidad en sus posiciones. Está en medio entre la primera ola de consolidación del mercado de las torreras y una posible segunda. Desde el grupo se daba por hecho tras los fracasos de las compras de Vantage y la filial de infraestructuras de Deutsche Telekom que habría una nueva ronda de operaciones. Y en esa consolidación, con gigantes como el propio American Tower, un socio español fuerte en el accionariado podría jugar un papel importante.

Desde un punto de vista operativo y financiero, esta salida se produce en plena ejecución del cambio de estrategia liderado por el nuevo CEO, Marco Patuano (que aterrizó en sustitución de Tobías Martínez), pero ya con los primeros resultados. Primero con el freno de las operaciones corporativas y la venta de otros activos no claves, que han permitido reducir el endeudamiento y mejorar el 'rating' refinanciando los primeros pasivos. Y segundo con un plan para repartir dividendo y premiar así a accionistas, como la propia Criteria, que han respaldado a la empresa después de años de ampliaciones de capital y sin remuneraciones.

Cambios en los tipos

En el plano macroeconómico, Cellnex -al igual que el resto de compañías de este sector- siempre ha sido dependiente de los cambios debido a su elevado endeudamiento -que financió las diferentes operaciones de compra de activos para crecer-. Precisamente la subida de los tipos de interés castigó de manera importante a la empresa y obligó al cambio de estrategia para llevar a cabo un desapalancamiento progresivo. Ahora, cuando Criteria inicia su 'Operación Salida', la potencial rebaja de los tipos mejora previsiblemente las perspectivas.

En el último informe de Deutsche Bank, en el que mejora la recomendación sobre la 'torrera', se vuelve a enlazar la cotización al bono americano a 10 años. "Calculamos que un recorte de 100 puntos básicos de los tipos, y acompañado de un coste de la deuda más bajo, veríamos una subida del 25% en el valor de Cellnex", apostilla. Y concluye: "Poseer torres en el segundo semestre y en el arranque de 2025 puede resultar más atractivo desde los niveles actuales".

Nueve años después de esos primeros 150 millones de euros de inversión, el socio catalán de una de las grandes empresas catalanas del Ibex 35 completa su marcha. Y lo hace precisamente apostando por la otra gran empresa del sector de las telecomunicaciones, Telefónica. Una empresa con la que Cellnex ha mantenido una relación un tanto especial durante los últimos años, con una cierta 'rivalidad' por las cotizaciones y la valoración del mercado de sus respectivos negocios.