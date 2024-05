Criteria perfila su plan en telecos: acelera en Telefónica mientras pliega en Cellnex

Telefónica y Cellnex son los dos principales actores del sector de las telecos con sello puramente español. Y en los dos Criteria Caixa, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, ha tenido un papel relevante como socio clave. Ahora, la firma liderada por Isidro Fainé busca profundizar en su relación con la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete en plena pugna entre Sepi y STC. Y lo hace mientras suelta amarras con la gestora de infraestructuras dirigida por Marco Patuano después de que ésta haya consolidado el cambio estratégico de su proyecto industrial orientándolo hacia la rentabilidad, la reducción de la deuda financiera y el pago de dividendos.

Esta semana se conocía el plan de Criteria de duplicar su posición para igualar al Gobierno en la sacudida de gobernanza que vive Telefónica desde que en septiembre la STC, controlada por el fondo soberano PIF, tocara a la puerta. Pretende llegar a ese 10% aunque no de una manera inmediata, con el objetivo de reforzar su posición como socio estratégico y aliado del propio Álvarez-Pallete. El movimiento defensivo de Sepi para contrarrestar el poder de los saudíes es el trasfondo. Este movimiento supondría una inversión a precios actuales de más de 1.200 millones.

Esta compra, para la que no se ha ofrecido un calendario específico ni se ha aportado información al regulador bursátil español, le permite mantenerse como socio clave no público o estatal después de que Caixabank y BBVA hayan reducido sus posiciones o, al menos, hayan comunicado su intención de no incrementarlas. Aglutinará mucho poder para contrarrestar el poder de ambas entidades públicas. Todas las piezas se irán encajando en los próximos meses, pues STC se daba el pasado mes de marzo un año para alcanzar ese 9,9%.

La contrapartida de esta ofensiva en Telefónica hay que encontrarla en Cellnex. Criteria ha estado ejerciendo como socio histórico y, en los últimos tiempos, también como único con ADN español ante el crecimiento del TCI (el fondo del inversor Chris Hohn) y de otras firmas como GIC y la decisión de la familia Bennetton (Edizione) de volver a reforzarse tras un primer paso atrás. Las ampliaciones de capital ejecutadas entre 2020 y 2022 les llevó a una dilución para colocarse en el 4,32% a cierre de 2023 (llegó a ser del 6% en 2018). Según explican fuentes del mercado, esta posición se ha reducido. No se ha situado por debajo del 3%, lo que le obligaría a comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para salir posteriormente del grupo de accionistas significativos.

Esta decisión se produce en un momento particular de Cellnex. Después de años de fuerte crecimiento y un importante esfuerzo inversor, respaldado por los accionistas a través de ampliaciones de capital 'milmillonarias', la empresa ha consolidado un cambio de estrategia. Ésta cristalizó precisamente en el nuevo plan presentado en el Capital Markets Day de marzo. La hoja de ruta pasa por un freno a las operaciones corporativas, para incorporar más torres, una optimización de su balance y el mantenimiento del 'grado de inversión' de las agencias de rating para refinanciar el pasivo. Además plantea un dividendo estable -uno de los grandes 'leitmotiv' de Criteria que guía sus inversiones- a partir de 2026 pero con la posibilidad de una recompra o un reparto extraordinario en caso de que se cierre la venta del negocio austríaco.

Con la evolución accionarial de Cellnex desde su estreno en bolsa en el año 2015 -acumula una revalorización muy relevante- el único vínculo accionarial español lo representa la propia Criteria. Años después de ese primer paso en el parqué, el entonces consejero delegado y 'alma máter' del proyecto, Tobías Martínez, ya reclamó al brazo inversor de La Caixa que subiera su posición desde el 5% para que así pudiera contar con un socio de referencia local. "Es cierto que hoy no somos una compañía de dividendo, sino una compañía de crecimiento fuerte. Pero sigo pensando que para Criteria, aún en este caso, es una buena oportunidad", avisaba. Hoy sí que está transformándose para girar hacia la remuneración al accionista.

El brazo inversor liderado por Fainé era, hasta ahora, el sexto socio por tamaño con ese 4,5% de los títulos a cierre de 2023. Por debajo se situaba la operadora hongkonesa Hutchison con el 3,44% heredado de la compra de sus torres que fue pagada en parte con títulos. Por encima se sitúan Blackrock (5%), Canada Pension Plan Investment (5,19%), GIC (7%); The Children´s Investment Master Fund (TCI), con el 9,38% y Edizione con el 9,9%.

La relación con Telefónica... ¿y BBVA?

La relación entre Telefónica y Cellnex se ha ido enfriando en el último lustro. A principios de la pasada década se convirtieron en socios, pues la primera vendió una parte de sus torres españolas a la segunda. Pero poco a poco se fueron distanciando. El momento más paradigmático fue la venta de las torres de Telxius en España, Alemania y Latinomérica en el año 2020 a American Tower pese a que la 'torrera' española estuvo en la fase final. Precisamente obligó a Isidro Fainé a inhibirse en la decisión de la operadora de telecomunicaciones por el doble papel de Criteria Caixa, como accionista de la teleco y de la gestora.

Mientras se sustancia este cambio en la estrategia, queda aún la duda sobre la actitud de BBVA en Telefónica. El banco presidido por Carlos Torres ha mantenido su 4,89% de los títulos. Desde la entidad se insistió en que no incrementarían su posición para construir un núcleo duro frente a STC. El propio consejero delegado, Onur Genç, avisó en octubre pasado: "Nuestra posición no es una participación estratégica, es financiera y, por tanto, está disponible para la venta".