'Wynonna Earp' busca nuevo hogar tras su cancelación en Syfy

Las series de culto nunca lo han tenido fácil, y Wynonna Earp acaba de darnos un nuevo ejemplo, a su pesar. El neowestern paranormal creado por Emily Andras las pasó canutas para sacar adelante su cuarta temporada, y ahora se ha encontrado con un cerrojazo definitivo en Syfy… al menos hasta que alguna plataforma decida sacarlo de la tumba.

Protagonizado por Melanie Scrofano como pistolera dedicada a eliminar viejos espectros del Far West, Wynonna Earp se enfrenta a un panorama complicado por temas de derechos: Syfy no es la única tenedora de la propiedad intelectual, sino que la comparte con la editorial de cómics IDW y la coproductora Cineflix Studios. De esta manera, el canal no podrá sacar adelante la quinta temporada por sí mismo, aunque ya le había dado luz verde.

Ahora bien: The Hollywood Reporter anuncia que los productores del show siguen buscando una nueva emisora que les permita rodar esa quinta etapa y poner punto final a la historia de Wynonna. Solo el tiempo dirá si esta serie tendrá la misma suerte que Cobra Kaiy The Expanse, o si se deshará en el polvo del desierto.