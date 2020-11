"Nunca volveré a interpretar a un hetero": Wentworth Miller se despide para siempre de 'Prison Break'

Su papel de Michael Scofield le convirtió en un rostro célebre en todo el mundo, amén de un sex symbol, pero Wentworth Miller parece haber tenido bastante de su personaje en Prison Break. Mediante un mensaje publicado en su instagram, el actor, productor y guionista ha anunciado que ha tenido ya bastante del aguerrido presidiario, y también de los personajes heterosexuales, en general, con lo que no piensa asomarse a la posible sexta temporada.

Para empezar, Miller comienza dándoles las gracias a los seguidores que le animan con "comentarios positivos y mensajes privados (un montón de ellos, al menos). Afectuosos, positivos, apreciados (por mí)". Pero después les lee la cartilla a aquellos que le mandan mensajes insultantes: "¿Quién es esta gente? ¿En mi página? ¿De qué país atrasado y anclado en la Edad de Piedra han salido? ¿De EE UU?", protesta.

Así pues, Wentworth Miller piensa moderar su actividad en las redes sociales. No por él mismo, explica, ya que se reserva el derecho a "borrar, bloquear y desactivar", sino por otras razones: "Me tomo muy en serio la posibilidad de que gente joven y queer visite esto, recién salida del armario y explorando la idea… no quiero que se expongan a esa mierda".

Así pues, Miller va al quid de la cuestión: "Me largo. De Prison Break. Oficialmente", anuncia. "No debido a las estadísticas en redes sociales (aunque eso ha sido el eje de la cuestión). Sencillamente no quiero interpretar a personajes heterosexuales. Sus historias han sido contadas (una y otra vez)".

Las consecuencias de esta decisión, anuncia Miller, son drásticas: "No habrá más Michael [Scofield]. Si eras fan de la serie y esperabas más temporadas… entiendo que es decepcionante. Lo siento. Y si estás cabreado porque te enamoraste de un hombre hetero de ficción interpretado por un gay de la vida real… eso es cosa tuya".

La fidelidad de Wentworth Miller a Michael Scofield ha sido, pese a esta despedida tan abrupta, incuestionable: el actor interpretó al protagonista de Prison Break durante las cuatro temporadas originales (2006-2009) y en el regreso de la serie en 2017. Durante los últimos años, le hemos visto sobre todo en las series de The CW como Flash y Legends of Tomorrow, interpretando al Capitán Frío.