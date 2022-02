¿Vuelve 'Daredevil'? Charlie Cox asegura que dará vida al superhéroe en un nuevo proyecto del MCU

Aunque cuando uno piensa en Spider-Man: No Way Home se acuerda de otras grandes apariciones, se pasa por alto que también estaba Matt Murdock. No en su versión Daredevil, pero sí como una ayuda indispensable para sacar a Peter de problemas y, de paso, evitar que le llovieran las piedras. Esta breve pero gran intervención del justiciero ciego despertó todas las alarmas. ¿Se trataba de un mero cameo o realmente había algo detrás? Pues bien, el actor que da vida a Daredevil se ha encargado de desvelarlo.

Ha sido el propio Charlie Cox, encargado de dar vida a Matt Murdock (a.k.a. Daredevil) en las tres temporadas de la serie, quien ha confirmado que volverá. "Sé algo. No sé mucho, pero sé que habrá algo más", insinuaba el actor en una entrevista reciente al ser preguntado por su intervención en Spider-Man: No Way Home.

Cox también ha revelado cómo fue el momento en el que recibió la noticia de que volvería a dar vida a Matt Murdock, cuando le llamaron de Marvel a mediados de 2020: "Recibí una llamada telefónica diciendo: '¿Quieres volver? ¿Quieres estar en Spider-Man?' y yo dije: '¡Obviamente, sí! Eso sería increíble. Estoy encantado. Me encantaría hacerlo". Dijeron: "Genial, nos pondremos en contacto", y luego no supe nada durante dos meses. Llegué a un punto en el que pensé: "¿He soñado esto?". Definitivamente llegué a un punto en el que pensé: "No sé qué va a pasar". Pero luego recibí otra llamada", explica el actor.

Para Cox, que se encuentra actualmente promocionando la serie irlandesa Kin, la mayor decepción fue colarse en un cine y ver que su reaparición no levantaba ni la mitad de entusiasmo que las otras que se producen en la película: "Es curioso, recibí muchos mensajes de texto y muchas llamadas sobre ese momento en el cine. Mi sobrino me envió una grabación en la que todo el mundo aplaudía. Así que me colé en un cine cerca de donde vivo y me quedé literalmente en el pasillo... y, por desgracia, mi experiencia fue que estaba todo jodidamente tranquilo", cuenta entre risas.

La ironía de todo es que Daredevil fue cancelada a pesar de su éxito en Netflix por otros motivos (al parecer, la entrada en escena de Disney+ y todo su contenido del MCU) y ahora todo apunta a que el justiciero sin miedo podría reaparecer. ¿Con su propio proyecto o también como secundario? Quién sabe, solo Charlie Cox conoce la verdad. Y como buen abogado, prefiere esperar al veredicto antes de decir nada más.

