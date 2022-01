Volvemos al cielo virtual: la segunda temporada de 'Upload' ya tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video

Entre las mejores series de 2020, estaba sin duda Upload, una ficción mezcla entre Black Mirror y The Good Place firmada por Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation). Una entretenida sitcom de ciencia-ficción ambientada en un futuro cercano en el que la humanidad vivía entre coches de conducción automática, impresoras de comida en 3D y móviles holograma.

Aunque nada de eso se comparaba con la mayor creación de la serie, ‘Upload’, un programa que permite “subir” a un más allá virtual justo antes de morir. Pero no te equivoques, esta comedia ahondaba más en la soledad, la añoranza o las conexiones humanas que en los avances tecnológicos.

Amazon Prime Video acaba de anunciar que la segunda temporada de la ficción llegará a la plataforma el 11 de marzo, en menos de dos meses. En esta nueva entrega, Nathan (Robbie Amell) se encuentra en una encrucijada en su nueva vida después de la muerte... su novia Ingrid (Allegra Edwards) ha llegado inesperadamente a Lakeview con la esperanza de fortalecer su relación, pero su corazón sigue anhelando en secreto a su ángel de atención al cliente Nora (Andy Allo).

Nora, por su parte, está al margen de esta realidad y se involucra con el grupo rebelde antitecnológico "The Ludds". Así, la segunda temporada está repleta de nuevos conceptos del futuro cercano, como el nuevo programa de bebés digitales de Lakeview llamado "prototykes", y otros atisbos satíricos de los avances tecnológicos y los quebraderos de cabeza que se avecinan.

Póster de la segunda temporada de 'Upload' Cinemanía

