Vera Farmiga se merienda 'Ojo de Halcón' en Instagram

Kate Bishop, conocida en el cómic (y pronto en Disney+) como Ojo de Halcón, puede quejarse de muchas cosas, pero no de falta de referentes en esta vida. Si su mentor en las cosas del heroísmo con arco es Clint Barton (Jeremy Renner), su madre en la serie que prepara Marvel es nada menos que Vera Farmiga.

Y, aunque la actriz de Expediente Warren aún no suelta prenda sobre su papel de Eleanor Bishop, sí nos ha ofrecido un vistazo al ambiente behind the scenes en este serial. Un vistazo muy alimenticio, la verdad.

Mãe de nós todos! Vera Farmiga, que está interpretando a mãe de Kate Bishop, compartilhou um Stories no set de Hawkeye pic.twitter.com/k9hlyPoiLr — Marvel News (@BRMarvelNews) January 12, 2021

En un story de Instagram, Farmiga aparece disfrutando de un bocado que bien podría ser un sándwich dulce o una pop tart, esos pastelitos precocinados que se preparan en la tostadora y que tanto gustan en EE UU. Lo que sí podemos afirmar es que su glaseado con el logo de la serie es una obra de arte.

Junto a Vera Farmiga, Jeremy Renner y Hailee Steinfeld, Ojo de Halcón contará con intérpretes como Brian d'Arcy James (pronto en la West Side Story de Spielberg) y Florence Pugh, repitiendo su papel de Yelena Belova tras Viuda Negra. Esperemos que, con su estreno este mismo año, se nos quede la misma cara de satisfacción que a Farmiga en el vídeo.