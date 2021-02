"Dile que no me meta la lengua": así la lió Van Damme en su episodio de 'Friends'

Cualquier fan del cine de artes marciales lo sabe: Jean-Claude Van Damme es un señor difícil de manejar, por decirlo suavemente. Pero ¿qué ocurre si soltamos a los 'Músculos de Bruselas' en el plató de la sitcom más influyente de todos los tiempos? Pues que obtenemos la situación de vergüenza ajena que se vivió durante el rodaje de la segunda temporada de Friends.

En 1996, Van Damme intervino como estrella invitada en el episodio El de después de la SuperBowl: Parte 2. El capítulo de marras, en el que también se dejaba ver Julia Roberts, fue un hito en la historia de la serie, ayudándola a convertirse en un fenómeno pop. Pero, según el productor Michael Lembeck (vía ScreenRant), Courteney Cox y Jennifer Aniston sufrieron lo suyo interactuando con el cachas belga.

Según Lembeck, la actitud de Jean-Claude Van Damme en el plató de Friends fue "poco preparada y arrogante". Pero el acabose, explica, llegó en las escenas en las que el protagonista de Kickboxer besaba a Rachel y Monica.

"Rodamos primero su escena con Jennifer –recuerda Lembeck–. Entonces ella se me acerca y me dice: 'Lem, Lem, ¿puedes hacerme un favor y decirle que no me meta la lengua cuando me besa?".

Tras recibir la queja de Aniston, el productor llamó a capítulo a Van Damme. "Le dije que todo iba genial, pero que teníamos prisa por rodar el plano y que era mejor que no hiciera eso. Entonces tocó rodar la escena con Courteney [Cox]. Y allá que viene Courteney a hablar conmigo y me dice: 'Lem, ¿puedes decirle que no me meta la lengua?".

Hoy en día, esta forma de propasarse con sus compañeras de reparto habría puesto a Van Damme en apuros muy serios. Pero en 1996 no había redes sociales, y Friends estaba muy lejos de convertirse en el mito de la TV que recordamos hoy. Cabe preguntarse si, rodando su serie Jean-Claude Van Johnson, el actor belga ha tenido ocasión de recordar este mal paso.