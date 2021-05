"Ocho interpretaciones inspiradoras, siete historias y una conexión profunda", así se presenta la serie Solos de Amazon Prime video, formada precisamente por siete episodios en principio independientes, pero de algún modo entrelazados. Porque pese a que cada uno de los relatos se centrará en el tema de la soledad, desde distintas perspectivas y con diferentes personajes, también intentará demostrar que en cierta manera todos estamos conectados.

¿Suena profundo o ambicioso? Quizás sí, y también promete ser original porque en su entramado habrá también lugar para la ciencia-ficción, con viajes espaciales, robots con inteligencia artificial o la relevancia de la tecnología (la sombra de Black Mirror no parece estar lejos).

Creada por David Weil, el mismo que desarrolló la serie Hunters, con Al Pacino, Lena Olin o Logan Lerman, y ambientada en los años 70 con un grupo de cazadores de nazis intentando desbaratar los planes para formar un Cuarto Reich, Solos supone en cambio un giro radical en su temática y, sin duda, uno de los platos fuertes es un reparto de campanillas.

Alí estarán Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren o Dan Stevens, y también Uzo Aduba (Suzanne en Orange is the New Black), Nicole Beharie (vista en Shame de Steve McQueen o la serie Sleepy Hollow), Anthony Mackie (El coprotagonista de Falcon y el soldado de invierno) y Constance Wu (de Crazy Rich Asians). Y para hacernos una idea de cómo será la serie Amazon Prime Video ha lanzado el primer tráiler (en versión original en inglés con subtítulos en español).

De los siete episodios, el mismo Weil ha dirigido tres. Por su parte, Sam Taylor-Johnson, directora de Cincuenta sombras de Grey, también ejerce en tareas de productora ejecutiva y se animó también a dirigir otros dos.

La antología llegará a la plataforma de Amazon Prime Video el 21 de mayo en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y la India, y está previsto que al resto de países (entre ellos España) el 25 de junio, según la información del tráiler en Youtube de Amazon Prime.