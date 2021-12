Tráiler de 'Euphoria': Zendaya y Hunter Schafer regresan en una segunda temporada llena de drogas, sexo y alcohol

¿Pensabas que sus problemas se habían acabado? Pues solo estaban a punto de empezar. La segunda temporada de Euphoria vuelve con Rue (Zendaya) y Jules (Hunter Schafer) metiéndose en más líos que nunca y demostrando lo complicado que puede ser vivir como adolescente en nuestros días.

En este nuevo adelanto en forma de tráiler de la serie creada por Sam Levinson (Malcolm&Marie), podemos ver como las cosas les van a las chicas incluso peor que en su primera temporada: Rue ha recaído de su adicción, Maddy (Alexa Demie) se plantea un embarazo y Cassie (Sidney Sweeney) vive una crisis de personalidad que la lleva a un cambio de aspecto radical.

Por suerte, Jules permanece como el Pepito Grillo de Rue y de ahí que se pueda ver a la joven asistiendo a alguna reunión de adictos. Pero no lo hace sola, porque si hay algo que llama la atención es ver al personaje encarnado por Zendaya llevar consigo a todas partes una gran maleta cargada de sí, lo estáis pensando, drogas a tutiplén.

La segunda temporada de Euphoria llega muy pronto a HBO Max para poder ver en qué acaban todos estos líos de adolescentes que ya están pasando de castaño a oscuro. Estará disponible en la plataforma a partir del día 10 de enero, aunque de momento puedes ver su último adelanto acompañado de la música de Gerry Rafferty con ese Right Down The Line.

Tráiler de la segunda temporada de "Euphoria", que ya tiene fecha de estreno Tráiler de la segunda temporada de "Euphoria", que ya tiene fecha de estreno

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.