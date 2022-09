Tráiler de 'Copenhagen Cowboy', la serie de Nicolas Winding Refn para Netflix

De Nicolas Winding Refn pueden decirse muchas cosas, pero nadie afirmará jamás que está dispuesto a renunciar a su estilo por un plato de lentejas. Para probarlo, basta con echarle un vistazo al tráiler de Copenhagen Cowboy, su serie para Netflix.

A diferencia de Too Old To Die Young, el anterior y maratoniano proyecto del director para Amazon Prime, esta nueva serie tendrá una duración ajustada de seis capítulos. Descrito como un "neo-noir poético", el show supone el regreso de Winding Refn a los ambientes criminales de su Dinamarca natal, algo derivado en parte de las restricciones a los viajes provocadas por la pandemia de coronavirus.

El tráiler en sí es una amalgama de rasgos que hemos aprendido a identificar con su autor: colores neón, sintetizadores atronantes en la BSO por cortesía de Cliff Martínez, vestuario estilosísimo y la sensación de que nadie entiende qué demonios está pasando. La sinopsis profundiza en este desconcierto hablándonos de una "joven y enigmática heroína" llamada Miu (Angela Bundalovic) que busca venganza "tras una vida de servidumbre" en el mundo criminal de Copenhague a lo largo de "una odisea entre lo natural y lo sobrenatural" junto a una "némesis" llamada Rakel. Señalemos que la hija del director, Lola Winding Refn, forma parte del reparto. Copenhagen Cowboy se estrenará en el Festival de Venecia 2022. La serie se estrenará en Netflix a finales de este año.

