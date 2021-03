El tráiler de la serie de terror 'Them' está asustando a la gente en Amazon

En los últimos años, unas cuantas películas de terror nos han demostrado que escuchar una canción antigua puede convertirse en una experiencia de lo más inquietante; suma puntos de escalofrío si el sonido incluye imperfecciones de un vinilo. El tráiler de Them, la nueva antología de terror de Amazon Prime Video, se suma a dicha corriente con este avance de la serie, responsable de poner los pelos de punta a muchos usuarios de la plataforma.

The Windmills of Your Mind, cantada por Dusty Springfield, suena mucho menos dulce de lo que debería en las imágenes del tráiler de la serie de terror creada por Little Marvin para la plataforma. Fue hace tres años cuando Amazon dio luz verde a este proyecto, a primera vista muy deudo de las películas de Jordan Peele, como Déjame salir (2017) y Nosotros (2019), que amplifican el miedo de sus historias con los terrores reales del racismo.

Them está protagonizada por Deborah Ayorinde (Plan de chicas), Ashley Thomas(Top Boy) y Shahadi Wright Joseph, quien también salía en Nosotros como la hija mayor de la familia de Lupita Nyong'o. Ambientada en los años 50, la serie contará cómo esta otra familia afroamericana se muda desde Carolina del Norte hasta un barrio residencial completamente blanco de Compton, al sur del centro de Los Ángeles. Allí lidiarán con vecinos como Alison Pill (Devs), aparentemente amistosos pero que bajo la superficie quizás no estén muy predispuestos a la convivencia.

"Cuando Nat King Cole y su familia se mudaron a Hancock Park a finales de los años 40 experimentaron muchos de estos mismos terrores; es algo real tanto en Chicago como en Levittown, Pennsylvania", afirma Little Marvin sobre la inspiración para Them.

"La gente relaciona Compton con movimientos importantes de la cultura negra, pero si profundizas un poco descubres que hace 60 o 70 años era un lugar casi completamente blanco. No solo eso, sino que la gente de East Compton protegía muy virulentamente su condición de barrio blanco. Hay se me encendió la bombilla y supe que debía contar esta historia", prosigue el creador de la serie.

Them se estrena el 9 de abril en Amazon Prime Video. La plataforma encargó directamente dos temporadas que funcionarán como una antología, estando cada una dedicada a una historia diferente en la línea de American Horror Story.