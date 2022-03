'The Walking Dead' tendrá un nuevo spin-off con 'The Isle of the Dead', que estará centrada en Negan y Maggie

Con el final más que inminente, era cuestión de tiempo que The Walking Dead anunciase cuáles serían los planes de cara a futuro. Y es que aún faltan algunos capítulos por estrenar de la temporada 11, pero el universo TWD ya ha confirmado que quedan muchas más aventuras en el horizonte.

The Isle of the Dead será el nuevo spin-off de The Walking Dead según ha confirmado AMC. Una nueva serie derivada que además estará centrada en Negan y Maggie, los personajes que interpretan Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan. Eli Jorné, guionista de la serie original, sería el encargado de hacer las funciones de showrunner en esta nueva serie.

Pero, ¿de qué trataría The Isle of the Dead? Pues bien, en ella Maggie y Negan se encontrarán en "un Manhattan postapocalíptico aislado del continente desde hace tiempo. La ciudad en ruinas está llena de muertos y habitantes que han hecho de la ciudad de Nueva York su propio mundo lleno de anarquía, peligro, belleza y terror". Es decir, un futuro tan poco halagüeño como el que tienen ahora mismo, pero sobre el que quizá poder reconstruir.

El showrunner de The Walking Dead, Scott M. Gimple, hablaba así de este nuevo spin-off: "Eli (Jorné) ha creado un caótico, hermoso y mugriento manicomio de los muertos para Negan, Maggie y los fans de la serie deseosos de descubrir un mundo inédito y demencial del Universo TWD. Lauren y Jeffrey siempre han sido fantásticos colaboradores y ahora, llevamos esa colaboración al siguiente nivel con una serie que llevará a estos personajes a sus límites con el mundo - y entre ellos. Todos nosotros estamos encantados de llevaros a una epopeya de TWD totalmente nueva y diferente para las edades".

Por otro lado, la propia Lauren Cohan también se ha pronunciado con respecto a este nuevo anuncio: "Maggie está muy cerca de mi corazón y estoy emocionada de continuar su viaje con el icónico telón de fondo de la ciudad de Nueva York, junto a mi amigo y colaborador, Jeffrey Dean Morgan. Eli Jorné ha creado algo increíblemente especial y no puedo esperar a que los fans vean lo que tenemos preparado para Maggie y Negan". The Isle of the Dead está prevista para 2023, aunque primero habrá que ver qué depara el final de The Walking Dead.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.