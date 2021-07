‘The Walking Dead’: AMC pagará 200 millones a Frank Darabont tras varios años de juicios

El éxito que ha llegado a atesorar según avanzaban las temporadas puede haber provocado que el público no lo recuerde, pero los comienzos de The Walking Dead fueron difíciles. Muy difíciles. A su estreno en 2010 constituía la primera serie que AMC distribuía a la vez que producía (otros títulos célebres como Mad Men o Breaking Bad venían auspiciados por estudios ajenos), una coyuntura que en la segunda temporada pasó por una presión enorme para sus responsables, a cuenta de la reducción del presupuesto y la exigencia de contar con todos los guiones antes de rodar. Frank Darabont, director de films como La milla verde o Cadena perpetua y creador de la serie, no gestionó bien estas injerencias.

De hecho, Darabont fue despedido poco después, pero no iba a marcharse sin luchar. El showrunner aseguró que AMC no le había pagado todo lo que debía por su labor al frente de la serie, demandando a la cadena en 2013 e iniciando una batalla legal que ha llegado hasta nuestros días. Batalla que llegó a puntos tan extremos como un contraataque de AMC haciendo públicos unos mails sobre el difícil desarrollo de la segunda temporada (donde, entre otras lindezas, Darabont aseguraba que “si de mí dependiera no solo despediría a los guionistas, sino que les daría caza, les mataría con un ladrillo y luego quemaría sus casas”), pero que según recoge ahora The Hollywood Reporter ha llegado a su fin.

Y Darabont ha ganado. AMC ha acordado pagarle una cantidad cercana a los 200 millones de dólares (algo menos de los 280 que exigía el director de La niebla) previamente a un juicio que se iba a celebrar en abril de 2022. Los abogados de Darabont y la cadena se han puesto de acuerdo, asimismo, para que el showrunner perciba parte de los beneficios que generen a partir de ahora The Walking Dead y su spin-off Fear the Walking Dead (la resolución no se extiende a otros proyectos relacionados con la saga). Todo ha terminado bien para Darabont, parece, algo que no puede decir el creador de los cómics originales Robert Kirkman, quien demandó a AMC en los mismos términos pero perdió el litigio el año pasado.

La batalla legal llega a su fin tras ocho años, y permite que AMC afronte la recta final de su serie estrella sin más conflictos. The Walking Dead, tras once temporadas, llega a su fin el próximo 22 de agosto con una sucesión de 24 episodios divididos en tres tandas.

