‘The 39 Steps‘: Benedict Cumberbatch protagonizará la nueva miniserie de Netflix

La publicación de The 39 Steps a cargo de John Buchan data de 1915, y aunque en su momento le acompañó un gran éxito crítico y de ventas, hicieron falta cerca de veinte años para que experimentara su primera adaptación al cine. Alfred Hitchcock fue el encargado de dirigirla recurriendo al protagonismo de Robert Donat y Madeleine Carroll, y la resultante 39 escalones está ampliamente considerada como una de las cimas de su “etapa británica”, antes de que se fuera a trabajar a Hollywood. La novela daría paso en las décadas siguientes a nuevas adaptaciones en forma de película (se dieron hasta tres, siendo la última de 2008), pero también como obra de teatro e incluso como videojuego.

Se trata, en efecto, de una obra celebradísima a cuyos atractivos Netflix no es ajena, lo que explica que según recoge Deadline la plataforma de streaming se haya embarcado en una nueva adaptación. Consistirá en una miniserie para la cual ya ha sido reclutado Benedict Cumberbatch (inmerso actualmente en la producción de Doctor Strange in the Multiverse of Madness), que interpretará al protagonista de The 39 Steps, llamado Richard Hannay. La novela de Buchan cuenta cómo Hannay se ve envuelto en un crimen que servirá de puerta de entrada a una conspiración global que le colocará en grave peligro, a causa de una inquietante organización llamada precisamente ‘39 escalones’.

La serie protagonizada por Cumberbatch ha sido descrita como “un thriller provocativo y lleno de acción que actualiza la relevancia de la clásica novela a nuestros tiempos. Un hombre normal, Richard Hannay, se convierte en el peón involuntario de una conspiración global para cambiar el orden mundial: 39 pasos que cambiarán el mundo tal y como lo conocemos, y solo Hannay se interpone en su camino”. The 39 Steps tiene como guionista a Mark L. Smith (El renacido), y todos sus episodios estarán dirigidos por un viejo conocido de Cumberbatch: Edward Berger, quien ya le dirigió en la serie de Showtime Patrick Melrose.