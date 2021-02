Teyonah Parris adelanta el final “épico e increíblemente triste" de ‘Bruja Escarlata y Visión’

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE 'BRUJA ESCARLATA Y VISIÓN']

Hoy es viernes de Bruja Escarlata y Visión. En concreto, del séptimo episodio de la serie de Disney+, quedando únicamente dos para que se resuelva el drama de Westview, el Hex y la crisis que está atravesando Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). La sitcom televisiva a la que apuntaban sus primeros episodios ha ido dando paso a una trama mucho más compleja y dramática de lo que pudiéramos esperar, y en esta ha ido ganando importancia Monica Rambeau, que interpreta Teyonah Parris. Monica es hija de Maria Rambeau, a quien conocimos en Capitana Marvel con el rostro de Lashana Lynch, y en calidad de agente de S.W.O.R.D. es quien está más comprometida a ayudar a Wanda.

Parris ha sido entrevistada recientemente por The Hollywood Reporter, y preguntada en torno a la recta final de la serie de Marvel. La actriz no ha querido dar detalles reveladores, pero sobre el desenlace de Bruja Escarlata y Visión sí ha apuntado que será “épico e increíblemente triste”. “Quiero decir, para mí toda la serie es increíblemente triste, pero así es como lo percibí”, apuntaba, e indagaba a continuación en los motivos que mueven a Rambeau a preocuparse por el bienestar de Wanda, incluso entrando en conflicto con sus superiores. “Una vez Monica se da cuenta del dolor de Wanda, reconoce que han pasado por experiencias paralelas y añoran a sus seres queridos”, explicaba.

“Monica está lidiando con su propio dolor de la mejor forma que puede. No digo que sea la más efectiva o la más terapéutica, pero creo que está tratando de superar su dolor ayudando a Wanda a superar el suyo propio”. En capítulos previos de Bruja Escarlata y Visión Monica descubría que su madre había fallecido durante el lapso de tiempo que el chasquido de Thanos le hizo desaparecer, acudiendo a Westview en misión especial al poco de enterarse. Rambeau, así las cosas, jugará un importante papel en el futuro del MCU, incluso más allá de lo que suceda en Bruja Escarlata y Visión.

Se da el caso de que Teyonah Parris también ha confirmado su participación en Capitana Marvel 2, que hace pocos días confirmara a Zawe Ashton como villana. La secuela está dirigida por Nia DaCosta con Brie Larson como Carol Danvers, y Parris ha adelantado que esta girará en torno a su relación con la propia Rambeau (hija de su mejor amiga) y Kamala Khan, alias Ms. Marvel, que debutará con el rostro de Iman Vellani en la serie homónima de Disney+. Capitana Marvel 2 tiene el estreno previsto para el 11 de noviembre de 2022.

Para entonces habrá habido tiempo de sobra para que la Fase 4 de Marvel se expanda, no solo a través de nuevas películas sino también en las series en streaming. En las próximas semanas Bruja Escarlata y Visión dará paso a Falcon y el Soldado de Invierno, lanzándose entre medias Assembled: The Making of WandaVision que, de forma similar a Disney Gallery: The Mandalorian nos revelará los secretos de la exitosa producción de Disney+. Su estreno está fijado para este 12 de marzo, una vez Bruja Escarlata y Visión concluya su andadura y, a tenor de las palabras de Parris, nos haya destrozado el corazón.