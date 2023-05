¿Hay spin-off de 'Succession'? Esta es la respuesta de HBO

Cada vez que termina una serie de éxito, surge la duda en los despachos de los ejecutivos: ¿cómo hacemos para seguir exprimiendo su tirón? Con el final de Succession en HBO, la cuestión sucesora es, irónicamente, más imperativa que nunca. ¿Una serie tan laureada se va a quedar en cuatro temporadas y un total de 39 episodios?

En la era actual de crisis del streaming y tendencia a confiar en títulos de solvencia probada para evitar riesgos, incluso un bastión de la originalidad y la calidad como HBO ha sucumbido al recurso de las secuelas, spin-offs y derivaciones. Títulos emblemáticos del canal como Sexo en Nueva York o Juego de tronos han tenido continuaciones de éxito; en el caso de La casa del dragón, hasta enamorando a la crítica a niveles iguales o superiores que la serie original.

Así que la posibilidad de un spin-off de Succession ha estado sobre la mesa. La historia de la familia Roy y lo que han calado sus despreciables personajes entre el público parecen razones de peso para plantearse si la serie puede seguir adoptando otra forma. El creador de Succession, Jesse Armstrong, dejó bien claro que no habrá quinta temporada de la serie. Pero, ¿y si fuera un spin-off?

HBO responde

Francesca Orsi, la directora de drama de HBO que se ha encargado de supervisar el desarrollo de éxitos recientes de la plataforma como La casa del dragón, The Last of Us, The White Lotus o la propia Succession, ha concedido una entrevista a Deadline donde aborda el turbulento futuro de la compañía transmitiendo una gran tranquilidad en lo que al terreno creativo se refiere.

No hay posibilidad de quinta temporada para Succession, ni de ningún spin-off; aunque esto último por supuesto que se ha planteado. "Nunca voy a decir nunca, pero mi instinto y las conversaciones que hemos tenido sobre la evolución de Succession y sus personajes, en estos momentos, indican que no hay ninguna intención de hacer un spin-off", declara Orsi.

"En el caso de que Jesse [Armstrong] haga otra serie, será enteramente original", anticipa. "No sé si estará basada en una propiedad intelectual preexistente o no, eso no lo sé, pero sí que será una serie nueva a partir de una idea completamente nueva".

Así pues, aunque el final de Succession (y de Barry, la comedia negra de Bill Hader que ha terminado su propia andadura brillante de cuatro temporadas en la misma noche) dejen a HBO ante un incierto horizonte hasta que llegue su próximo pelotazo, Orsi tiene claro que no van a exprimir más de la cuenta títulos que han triunfado precisamente por su alto control de calidad.

