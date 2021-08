Los auténticos seguidores de este Stephen Amell sabrán que, además de alcanzar la fama con Arrow, el wrestling siempre ha sido una de las grandes pasiones del actor. Ahora se junta con Alexander Ludwig en Heels (ya disponible en Starzplay), donde explora el universo más austero de este singular espectáculo.

¿Cómo llegan dos tipos de Canadá a interpretar a los personajes principales de una serie sobre wrestling ambientada en Georgia?

[Ríe] ¡Nunca sabes lo que te espera! Yo soy un poco mayor, pero Alexander Ludwig y yo empezamos nuestras carreras más o menos a la vez. Seas de Vancouver o de Toronto, todo el mundo viene a Los Ángeles, todo el mundo intenta hacer lo mismo. Así que a los dos nos metieron en una coctelera con gente de toda clase, acabamos haciendo proyectos diferentes de forma paralela, y acabamos en la misma serie. Me encantaría decir que nuestro origen canadiense tuvo algo que ver, pero creo que habernos encontrado ha sido cuestión de suerte.

Siempre has hablado de tu pasión por el directo, por el escenario. Incluso has mencionado que te encantaría presentar Saturday Night Live. Ahora que te metes de lleno en el wrestling ¿Qué tiene para ti actuar frente a un público en vivo que tanto te fascina?

No hay nada como esto. En verdad, no he tenido tantas oportunidades para actuar en directo, prácticamente no lo hago desde el instituto, exceptuando las veces que he podido hacer wrestling. Cuando puedo ir a convenciones, cuando me invitan a paneles en los que estoy una hora frente a la gente, respondiendo preguntas, ese es mi momento favorito. Estar ahí arriba, entretener a gente, hacerles reír, mantener su atención.

En esta serie, en Heels, me he podido sentir así porque hemos llegado a tener entre quinientos y setecientos extras de público mientras grabábamos las escenas de lucha. Por supuesto, están actuando, pero sus instrucciones son comportarse como una audiencia real, y como actor puedes conseguir que durante un momento parezca un evento auténtico.

Stephen Amell en 'Heels' Cinemanía

En España no hay mucha tradición de wrestling, y cuando me acerco a ese universo me parece inabarcable. ¿Por dónde recomendarías a alguien como yo empezar a investigar?

Si puedes encontrar la plataforma de WWE y suscribirte a ella, puedes ir hasta los 80, o principios de los 90. Podrás ver encuentros con una estructura muy sencilla, el bueno contra el malo. Hoy en día es algo mucho más tridimensional, representativo de una sociedad donde no todo es blanco o negro. Pero los aspectos básicos del deporte están ahí, sus raíces, que llegan hasta circos o ferias en los que esos tipos solían actuar.

Realizaban pantomimas muy sencillas en cuadriláteros enanos, teniendo siempre en mente que actuaban por la persona sentada en última fila, la más alejada del escenario. Así que cada acción tenía que ser ambiciosa, y si parece que en ocasiones hay mucho melodrama, ¡es porque así tiene que ser!

En este melodrama, en esta ficción que acabas de describir, ¿hay algo que te guste más? La acción, la música, la narrativa, los trajes…

Oh, me gusta todo. Pero creo que de lo que te enamoras es de la narrativa. Aparece un personaje y ese personaje conecta con la audiencia, ya sea a través de júbilo o de rechazo absoluto. Que, dicho sea de paso, en este deporte es lo mismo. Alguien gritando a favor o en contra, es lo mismo, significa pasión. Lo que no quieres es que estén de brazos cruzados. Lo alucinante de la narrativa es que, a pesar de que sabes que está guionizado, a pesar de que intentas adivinar qué va a ocurrir, hay ocasiones, de vez en cuando, cuando el producto es bueno, en las que te olvidas de todo eso. Sencillamente comienzas a disfrutar de la pelea, te metes de lleno.

Incluso en el wrestling profesional puede haber accidentes. ¿Habéis tenido malas experiencias durante el rodaje?

No en el rodaje, pero es un tema del que hablamos en la serie. En el 99,9% de las ocasiones, lo que ocurre en el ring está decidido, pero precisamente a raíz de algún accidente auténtico, al ver que alguien se ha herido de verdad, la audiencia puede cambiar por completo el tono con el que se estaba relacionando con un personaje. Pueden pasar de vitorear a abuchear, o al revés. Así que es responsabilidad de los luchadores saber si seguir al público o mantener el guion. Los árbitros se comunican con los luchadores, también los directores, pero no te darás cuenta.

Fotograma de 'Heels' Cinemanía | Quantrell Colbert

Esta serie trata muchos temas, pero hay uno que me encanta. La existencia, en el show business, de intérpretes que son unos cretinos pero que caen genial al público. ¿Te has encontrado con esto en tu vida, gente que es adorada por sus papeles pero que tiene una personalidad horrible?

Es una buena pregunta, no sé cómo responderla sin meterme en problemas [ríe]. Sé que esa gente existe, soy bastante afortunado de no haberme encontrado con nadie así. La primera persona que me ofreció un trabajo en Hollywood fue Shonda Rhimes, en Private Practice (2007). Cuando todavía no me habían confirmado que estaba contratado, me invitaron a una reunión con Shonda y Amy Brenneman, productora ejecutiva. Nos sentamos y hablamos durante más de veinte minutos.

Al terminar, me preguntaron: “¿Estás nervioso por el trabajo, por tu nuevo papel?”. Y respondí: “¿Pero lo he conseguido?”. “Oh sí, sí. Perdona. El papel es tuyo, solo queríamos comprobar que no eras gilipollas. No admitimos gilipollas”. Así que conseguí ese primer trabajo por no ser gilipollas, y siempre recordaré ese momento. A medida que tengo más influencia en los proyectos en los que participo, como ocurrió en Arrow y como ocurre ahora en Heels, me encargo de que no se contraten imbéciles. Todo el equipo lo tiene claro. No hay nadie en el mundo que añada lo suficiente desde el punto de vista de una estrella como para que reste lo que supondría aguantarle si fuese imbécil.

Para acabar, ¿con cuál de los dos personajes principales de Heels te identificas más? Con Ace, el carisma sin responsabilidad, o con Jack, tu personaje, que se mata trabajando sin llegar a caerle genial a nadie.

Creo que estoy en el medio. Me gustaría parecerme a Jack con algo de esa actitud de Ace para no tomarse las cosas muy en serio. Así que quedémonos con que soy Jack de lunes a viernes y Ace los fines de semana [ríe].

