Stephen Amell confirma el regreso de 'Arrow': Oliver Queen está en la temporada final de 'The Flash'

Stephen Amell ha confirmado que estará en la temporada final de The Flash, que comenzará su andadura el próximo 8 de febrero. La serie del superhéroe más veloz de DC Comics, encarnado por Grant Gustin como Barry Allen, llega al final de su recorrido de nueve temporadas con una última tanda de episodios que ha propiciado la reaparición de viejas caras conocidas del Arrowverso... incluido el justiciero Oliver Queen, interpretado por Amell.

Queda por ver cómo se integrará el regreso de Oliver Queen en el desenlace de The Flash, donde también habrá tiempo para ver de nuevo a Keiynan Lonsdale como Wally West, David Ramsey como Spartan y Sendhil Ramamurthy como Bloodwork.

"Cuando Barry llama... Oliver contesta", ha escrito Stephen Amell en su perfil de Instagram junto a una foto en la que posa con Grant Gustin. Evidentemente, no es la primera vez que Green Arrow asomará en la serie The Flash, pero la noticia resulta especialmente sorprendente dado que ya hemos visto morir al personaje al menos en dos ocasiones durante el evento crossover de Crisis en tierras infinitas que celebró el canal The CW en 2019 aunando las tramas de su series superheroicas.

"En cuanto se anunció la temporada final, sabíamos que queríamos que Stephen regresara para repetir su papel icónico de Oliver Queen", ha declarado el showrunner Eric Wallace, refiriéndose al papel fundamental que tuvo el éxito de Arrow en la puesta en marcha del resto de series basadas en personajes de DC que ha producido The CW durante los últimos años.

"Después de todo, fue Oliver quien originalmente lanzó a Barry Allen en su camino heroico. Por eso todos en el equipo de The Flash sentimos que era importante cerrar el círculo con el regreso de Oliver en la temporada final", concluye.

