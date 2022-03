Stallone vuelve por todo lo alto con 'Tulsa King', la serie de Taylor Sheridan sobre la mafia

Tras haberse despedido de Rocky Balboa y de John Rambo con todos los honores, Sylvester Stallone ya tiene nuevo proyecto en marcha. Y va de mafiosos, nada menos: según ha publicado en Instagram, 'Sly' ha llegado a Oklahoma para comenzar el rodaje de Tulsa King, una serie en la que explorará la siempre difícil colisión de crimen organizado y mundo rural.

En el vídeo de rigor, Stallone aparece en las llanuras del Medio Oeste bajo un ventarrón de mil demonios: "El pelo me va a salir volando y los dientes se me van a ir de la boca, pero me gusta". Y más vale que le guste, porque este va a ser su nuevo territorio.

en Tulsa King, el actor y director interpretará a Dwight 'General' Manfredi, un veterano hampón que, tras cumplir una larga condena por asesinato, se ve desterrado a Oklahoma por sus jefes para fundar ahí una sucursal de los negocios 'familiares'.

El showrunner de la serie será un maestro de la especialidad como Terence Winter, conocido por su trabajo en Los Soprano y Boardwalk Empire, además de por su guion para El lobo de Wall Street. El impulsor del proyecto tampoco se queda atrás, porque hablamos de Taylor Sheridan, guionista de Comanchería y Sicario y creador de la serie Yellowstone.

Con estos mimbres, la serie no solo podría ser un triunfo para Stallone, sino también su oportunidad para hacer las paces con las historias de mafiosos. Recordemos que los choques de 'Sly' con el género se habían saldado en desastres como Oscar ¡quita las manos!, su comedia de 1991 dirigida por John Landis.