'Sexo en Nueva York' regresa con solo tres de las protagonistas originales

Que Kim Catrall y Sarah Jessica Parker nunca se llevaron bien es algo de sobras conocido. Así pues, los fans veteranos de Sexo en Nueva York no guiñarán en exceso el ojo ante esta noticia: la intérprete de Samantha se quedará fuera del retorno de la mítica serie, titulado And Just Like That... Cynthia Nixon, Kristin Davies y, por supuesto, Sarah Jessica Parker sí estarán en este retorno, que constará de 10 episodios emitidos por HBO Max.

Parker y sus dos compañeras han compartido en Instagram un teaser de la nueva serie en el que oímos la voz en off de Carrie Bradshaw mientras esta teclea dos frases en su ordenador: una de ellas, el título de la serie… y la otra "La historia continúa".

Sarah Jessica Parker acompañó su post con la frase "No puedo evitar preguntarme dónde estarán ahora". Recordemos que llevamos sin saber nada del cuarteto (ahora trío) encabezado por Carrie desde 2010, cuando Sexo en Nueva York 2 llegó a los cines. Los planes para una tercera película fueron descartados para consternación de la actriz, que declaró estar encantada con el guion del proyecto.

Por lo pronto, sabemos que esta secuela de Sexo en Nueva York constará de 10 episodios de media hora, y que empezará a rodarse esta primavera. El comunicado de rigor avisa de que el show mostrará a Carrie, Miranda (Nixon) y Charlotte (Davis) "mientras viajan desde la compleja realidad de la vida y la amistad a los 30 a la realidad aún más compleja de la vida y la amistad a los 50".