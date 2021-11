‘Sexo en Nueva York’: Chris North comparte una foto con Sarah Jessica Parker desde el rodaje del revival

Los rodajes crean inesperados compañeros de cama o, mejor dicho, amistades duraderas que se expanden más allá de la obra donde se hayan forjado. Es el caso de Sarah Jessica Parker y Chris North, que durante el rodaje de Sexo en Nueva York se hicieron grandes amigos. Ella interpretaba a Carrie Bradshaw, una de las principales protagonistas, y él a Mr. Big, el pretendiente que hacia el final de la serie parecía constituir el auténtico hombre de su vida. Tanto Parker como North regresan en And Just Like That, el esperado reboot de Sexo en Nueva York que auspicia HBO Max con el deseo de estrenarlo antes de que concluya el año, y los fans no saben a qué atenerse con la relación de Carrie y Mr. Big.

¿Habrán seguido juntos después de tanto tiempo? ¿O se habrán separado y se reencontrarán en la serie? De momento solo podemos especular, pero una cosa está clara: Parker y North conservan su amistad, tal y como el actor ha mostrado durante una reciente publicación de Instagram. En ella ambos intérpretes aparecen detrás de las cámaras, con el brazo de North rodeando la espalda de Parker y compartiendo ambos una mirada de enorme cariño. “Terminando la noche en el parque; me encanta cada minuto que pasamos juntos”, escribe North. Ocurra lo que ocurra, sin duda es una imagen que fortalecerá los deseos del fandom de que Carrie y Mr. Big tengan un reencuentro romántico.

And Just Like That llega a la televisión diecisiete años después del fin de la serie y once del estreno de la segunda película, sin contar aquella precuela basada en la juventud del personaje de Parker (The Carrie Diaries) que duró dos temporadas. De cara al revival han regresado tres de las cuatro protagonistas: Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, mientras que Kim Cattrall ha preferido distanciarse en busca de otros papeles (hace pocos días se unió a Cómo conocí a vuestro padre). And Just Like That también contará con la presencia de Willie Garson, pues pudo rodar algunas escenas como Stanford Blatch (mejor amigo de Carrie) antes de fallecer en septiembre víctima de un cáncer.

