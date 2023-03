6 series que faltan en SkyShowtime España y queremos ver cuanto antes en la plataforma

Con la llegada de SkyShowtime a España, se completa la oferta de series en streaming dentro de un mercado que dos segundos antes nos parecía saturado hasta los topes. Ahora, con una nueva plataforma recién estrenada (aquí puedes consultar los planes de precios para que no se te pase la oferta de lanzamiento), nos entra el agobio de que no tenga todo lo que esperábamos.

Obviamente, el catálogo de lanzamiento tiene contenido para saciar el apetito del seriéfilo más exigente, con títulos punteros que por fin pueden verse en España. No obstante, además de la ausencia de títulos clásicos cuya inclusión se rumoreó para los primeros compases de la plataforma, como Frasier o Twin Peaks, también se echan en falta series que siguen inéditas en nuestro país pero forman parte de sus principales caladeros.

SkyShowtime bebe primordialmente de los catálogos de Peacock, Paramount+ o Showtime, de cuyos títulos se erige como hogar europeo. A la labor que tiene por delante de recuperación de exclusividades y licencias de todas esas propiedades clave de Universal o Paramount cuyas licencias están repartidas en otras plataformas, sumamos la petición de estas series recientes que deseamos ver y aún no están disponibles en España.

'Poker Face'

Llama la atención que el buque insignia de Peacock no haya llegado a España a través de SkyShowtime. Lo cierto es que ni siquiera está claro que vayamos a ver la serie de Rian Johnson con Natasha Lyonne a través de esta plataforma, puesto que aún se está negociando su adquisición ya que se trata de una producción independiente de MRC Television con las compañías de Johnson (T-Street) y Lyonne (Animal Pictures), ha contado Monty Sarham, CEO de SkyShowtime, a Fórmula TV.

Poker Face, que ya tiene renovada una segunda temporada, supone una apuesta por las series detectivescas de episodios autoconclusivos, en la estela de Colombo. La protagonista interpretada por Lyonne tiene la capacidad de detectar las mentiras de la gente y resuelve un nuevo caso cada semana. La primera temporada, de diez episodios, finalizará el 9 de marzo en EE UU.

'MacGruber'

No me voy a poner ahora a defender la costumbre de sacar películas a partir de sketches de Saturday Night Live, pero no se puede negar que alguna joya indiscutible nos ha dejado. La película de MacGruber, estrenada en 2010, es una de ellas. El director Jorma Taccone, de The Lonely Island, y Will Forte recuperaron esta parodia de MacGyver recalentada y pasada de fecha para darle una segunda vida aprovechando la sed de contenido de las plataformas.

Así llegó la serie de MacGruber a Peacock, donde se quedó en una temporada que estira el chicle durante ocho episodios, preocupándose por una sola cosa: desencajar la mandíbula del espectador a carcajadas. Para ello está Will Forte como protagonista con el apoyo de Kristen Wiig y secundarios tan infalibles como esos padres interpretados por Sam Elliott y Marielle Heller.

'The Resort'

Otro título de Peacock. En esta comedia de suspense creada por Andy Siara, guionista de Palm Springs (2020), el humor y el misterio se entrelazan con la odisea de Cristin Milioti y William Jackson Harper como pareja millennial en el dique seco que intenta revitalizar su relación celebrando su aniversario en la Riviera Maya.

Una vez allí, ciertos repliegues en el discurrir del espacio-tiempo les llevarán a vivir una aventura bastante más alucinante de lo que contemplan las actividades del resort donde se alojan. Con Nick Offerman, Luis Guzmán o Skyler Gisondo como secundarios, esta producción de Sam Esmail (Mr. Robot) demuestra, como mínimo, más originalidad en sus puntos de giro que cualquier episodio de The White Lotus.

'Paul T. Goldman'

Una serie de Peacock tan original y extraordinaria que es difícil de describir sin poner caras de asombro. Paul T. Goldman es el nombre (pseudónimo en realidad) de un hombre que se interpreta a sí mismo en una serie sobre su propia historia, realizada a partir de la novela que él mismo escribió y Jason Woliner (director de Borat, película film secuela y colaborador de Nathan Fielder) adapta siguiendo todas sus indicaciones.

Dejando a un lado lo alucinante de la historia en sí, que sin entrar en muchos detalles incluye fraudes, estafas, esposas por catálogo y redes de extorsión internacional, lo verdaderamente revolucionario de Paul T. Goldman es la forma en que la que está contada su historia. Una mezcla de documental, ficción, reality y making of capaz de dejar el concepto de narrador no fiable por los suelos.

'Mr. Mayor'

Hubo un tiempo en el que no tener acceso a una sitcom de Tina Fey y Robert Carlock se habría considerado una tragedia. A día de hoy, mientras Girls5eva se estrena en Netflix sin bombo alguno, hay que hacerse a la idea de que esta propuesta cómica mucho más convencional fue cancelada tras su segunda temporada en el canal NBC.

Eran tiempos pandémicos y de resaca trumpista como para encontrarle la gracia a una serie donde Ted Danson, tan genial como siempre, interpretaba al alcalde más inepto de la ciudad de Los Ángeles. Aunque sacara brillo a la vis cómica de Holly Hunter y tuviera a un Bobby Moynihan desquiciado en otro dial de humor, quizás fue acertado no prolongar la legislatura. ¡Pero tampoco es cuestión de esconder la serie!

'Young Rock'

Si lo de Paul T. Goldman te parecía un desquicie de la autoficción y el metalenguaje, sujétale el batido de proteínas a Dwayne Johnson. Esta serie de NBC, que ya va por su tercera temporada, es una especie de biopic de la infancia y juventud de The Rock contado a través de los recuerdos inspirados por entrevistas ficticias.

Johnson se interpreta a sí mismo rememora su vida mientras se presenta como candidato a la presidencia de EE UU en el año 2032; con Rosario Dawson como vicepresidenta, por algún motivo. Los hechos del pasado se reparten entre su paso por el colegio en Hawái, el instituto en Pennsylvania y la universidad en Miami, donde comenzó su carrera en el fútbol americano y el mundo del wrestling.

