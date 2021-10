'Rumbo al infierno' ya tiene fecha de estreno y todo lo necesario para ser el nuevo éxito coreano de Netflix

142 millones de visionados en todo el mundo es el actual récord que ostenta El juego del calamar como la serie de Netflix más vista de la historia de la plataforma. Desde luego, el inesperado fenómeno parece difícil de igualar tan temprano, pero ya hay una candidata firme a convertirse en el próximo gran éxito coreano de Netflix: la serie Rumbo al infierno (Hellbound), de Yeon Sang-ho.

Rumbo al infierno es una adaptación que ha hecho Yeon de su propio webtoon homónimo. Lo publicó en 2002, muchos años antes de convertirse en un cineasta de renombre internacional primero en el campo de la animación –The King of Pigs (2011), The Fake (2013)– y luego en el de la revisión del cine de zombies desde la tensión y el gran espectáculo –Train to Busan (2016), Península (2020)–. Esta es su primera serie de acción real.

En Rumbo al infierno, la Tierra se ve infestada por unas criaturas sobrenaturales y demoniacas que pretenden arrastrar a los humanos al infierno. Mientras tanto, un grupo religioso propagará la idea de la búsqueda de la justicia divina. A su cabeza está el personaje interpretado por Yoo Ah-in –el protagonista de Burning, de Lee Chang-dong–, líder del culto conocido como Socieda de la Nueva Verdad.

Completan el reparto Park Jeong-min (Libéranos del mal) como un productor de servicios informativos, Won Jin-ah (Rain or Shine) como su pareja, Kim Hyun-joo (I Have a Lover) como una abogada y Yang Ik-june, colaborador habitual de Yeon Sang-ho, en el papel de un detective.

Los seis episodios de Rumbo al infierno se estrenarán el 19 de noviembre en Netflix. A continuación puedes ver su nuevo tráiler.

