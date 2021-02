‘Roadmarks’: George R.R. Martin prepara nueva serie para HBO

Juego de tronos llegó a su fin en 2019 dentro de una sorprendente tesitura: su trama ya había adelantado al material original del que partía, por lo que sus últimos capítulos podían suponer un spoiler potencial para los dos últimos libros de Canción de hielo y fuego, que George R.R. Martin aún no ha publicado. El novelista afirmó el año pasado que la cuarentena le estaba ayudando a agilizar su escritura, pero a diez años de la publicación de Danza de dragones aún no tenemos noticia de cuándo podría estar listo Vientos de invierno, mientras Martin prefiere compartimentar su desarrollo con otros proyectos. Como, por ejemplo, su colaboración con Hidetaka Miyazaki en el futuro videojuego Elden Ring. O, ahora, una serie titulada Roadmarks.

Si bien el escritor también dijo que no se involucraría directamente en la escritura de House of the Dragon (precuela de Juego de tronos impulsada por HBO) para tener tiempo de seguir con sus novelas, eso no le ha impedido acceder a trabajar en otra próxima serie de la cadena. Roadmarks está desarrollada por HBO basándose en la novela del mismo título publicada en 1989, y que resulta estar escrita por un gran amigo y mentor de Martin: el prolífico autor de ciencia ficción Roger Zelazny. El responsable de Roadmarks ayudó mucho a Martin en los primeros años de su carrera, de forma que el escritor ahora sienta el deseo de llevar su obra al audiovisual sin dejar de respetar su legado.

El argumento de Roadmarks gira en torno a algo llamado ‘la Carretera’, que conecta el pasado con el futuro y permite a sus viandantes viajar en el tiempo. Fue construida por los Dragones de Bel’kwinith, aunque nadie está seguro de quiénes eran y no tienen pinta que sean similares a los dragones de Canción de hielo y fuego. Al frente de la serie tenemos a Kalinda Vazquez como showrunner luego de trabajar en Star Trek: Discovery y Fear the Walking Dead, y también a Vince Geradis, que ha ejercido de productor tanto en Juego de tronos como en su citada precuela, House of the Dragon. Zelazny falleció en 1995, y para Martin supone algo parecido a una deuda lograr que la serie llegue a buen puerto.

“Mi carrera en televisión empezó en 1985, cuando adapté la historia de Robert Zelazny The Last Defender of Camelot para la serie La dimensión desconocida”, declaraba el novelista. “Roger fue un amigo, un mentor, y uno de los más grandes escritores de ciencia ficción que jamás ha existido. Fue un honor trabajar con su obra en televisión. Por eso estoy tan emocionado de formar parte de la adaptación de Roadmarks para HBO”. El proyecto aún se encuentra en una fase muy prematura de desarrollo, pero cabe encuadrarlo en el empeño de HBO por especializarse en series de fantasía y ciencia ficción, como prueban Westworld o la propia Juego de tronos.