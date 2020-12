El reparto de 'Los Soprano' se reunirá por una buena causa

Han pasado 13 años desde que cierta familia mafiosa de Nueva Jersey se despidiera de la audiencia tras protagonizar una de las ficciones más aclamadas de todos los tiempos. Los Soprano sigue estando considerada una de las mejores series de la historia (por no decir la mejor) y es imposible entender la actual edad de oro de la pequeña pantalla sin el legado de la creación de David Chase.

El viernes, 18 de diciembre, el reparto de Los Soprano volverá a reunirse por una causa benéfica. Tal y como recoge Indie Wire, se trata de un evento virtual de dos horas (podrá verse por el canal de Twitch de Tiltify) que tiene como objetivo recaudar fondos para la organización sin ánimo de lucro Friends of Firefighters, fundada tras el 11-S y que ayuda a bomberos retirados y sus familiares.

Steve Buscemi, Lorraine Bracco, David Chase, Edie Falco, Michael Imperioli, Robert Iler, Drea de Matteo, Vincent Pastore, Tim Van Patten, Steve Schirripa, Jamie-Lynn Sigler, Maureen Van Zandt, Steven Van Zandt y Terence Winter participarán en un Q&A y representarán un sketch nuevo escrito por Winter y Chase para el evento.

"Ha sido un año difícil para todos, sobre todo para los primeros que responder a las emergencias", ha asegurado en un comunicado Steve Buscemi, que daba vida a Tony Blundetto en la serie: "Friends of Firefighters es un servicio de apoyo crucial para nuestros bomberos y estoy deseando reunirme con mis amigos para ayudar a crear conciencia y recaudar fondos para esta maravillosa organización".

No es la primera vez que el creador y el elenco de Los Soprano se reúnen tras el final de la ficción. El quipo celebró en 2019 el 20 aniversario de la serie en un encuentro que se celebró en Nueva York. En este evento, los fans volverán a echar de menos a James Gandolfini, que falleció hace siete años.

Por otro lado, recordemos que The Many Saints of Newark, la película precuela de Alan Taylor, tiene previsto su estreno en cines y en HBO Max el 12 de marzo de 2021.