¿Habrá regreso de 'Dos hombres y medio'? Charlie Sheen se arrepiente de su comportamiento en la sitcom

Dos hombres y medio fue una de las sitcom más famosas en la década de los 2000. Estuvo protagonizada por Charlie Sheen y Jon Cryer, que junto a Angus T. Jones formaban el trío principal hasta que todo cambió a partir de la novena temporada, la primera que contó con Ashton Kutcher como reemplazo de Sheen.

Este cambio tuvo que producirse por los problemas de adicción a los que se enfrentaba Sheen. El comportamiento del actor complicó todo hasta el punto en que convirtió los rodajes en un auténtico infierno para el resto de miembros del equipo. El ambiente se tensó demasiado, lo que provocó que Chuck Lorre, creador de la serie, lo despidiera en 2011.

El deterioro del intérprete se podía apreciar en la pantalla, y él mismo habló sobre esta oscura etapa en una entrevista reciente para Deadline, aunque lo hizo en tono reconciliador: "No fue justo para Chuck. No lo fue para el show. Atravesé dos divorcios, tuve cuatro hijos durante la serie. Había mucha mierda en mi vida personal que me distraía. Pero tienes que dejar todo eso fuera del rodaje, ¿verdad? Es difícil, pero tienes que hacerlo".

Charlie Sheen puntualizó que, durante la séptima temporada, acudía a rehabilitación y llegó a sentir que su límite estaba cerca y que podría ser un buen momento para dejar la serie. Sin embargo, le convencieron para que se quedase y firmó por dos temporadas más. "Cerramos el contrato y todos estaban felices, luego salió todo horrible".

Acordaron que el actor recibiría 1,8 millones de dólares por cada episodio, pero eso no pudo solucionar los verdaderos problemas relacionados con su adicción. La hostilidad no paró de crecer hasta que una serie de comentarios negativos hacia Chuck Lorre motivaron su despido en 2011. Doce años después, Sheen se arrepiente de sus errores pasados y dejó claro que "si no la hubiera jodido, la serie podría haber durado todo el tiempo que quisiéramos".

¿Es posible el regreso de 'Dos hombres y medio'?

Charlie Sheen parece haber dejado atrás su pasado marcado por las adicciones. Además, ha vuelto a trabajar con Chuck Lorre en la serie Bookie, por lo que todo indica que actor y productor han logrado llegar a la reconciliación. Por otro lado, Jon Cryer también parece dispuesto a acercar posturas y aseguró en una entrevista con TVLine que no cierra ninguna puerta a un revival de Dos hombres y medio.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que Charlie Harper, el personaje interpretado por Sheen, murió en la ficción, dejando solos a su hermano Alan (Jon Cryer) y al hijo de este, Jake Harper (Angus T. Jones). Ashton Kutcher vino a llenar el hueco dando vida a Walden Schmidt hasta el final de la serie. No sabemos qué puede justificar un regreso de Dos hombres y medio y cómo puede hacerse en buenas condiciones, pero seguro que sería una noticia que agradaría a miles de fans de la sitcom.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.