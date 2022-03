Rastas rubias, septum y rock and roll: primer vistazo a Najwa Nimri en '30 monedas' 2T

Najwa Nimri es una de esas actrices que se transforma físicamente por un personaje. Si para la inspectora Alicia Sierra de La casa de papel se puso coleta pelirroja y barriga de embarazada (y esos Chupa Chups que casi eran un complemento más para su look), en su próxima apuesta televisiva, 30 monedas, se atreve con un aspecto mucho más atrevido.

HBO Max acaba de compartir el primer vistazo a la actriz en la segunda temporada de la serie de Álex de la Iglesia:

Najwa Nimri en '30 monedas' Cinemanía

Rastas rubias, varios piercings, bien de sombra y eyeliner negro y cara de sorpresa: así posa la intérprete en esta primera imagen de la nueva entrega de la serie.

Por lo pronto, la plataforma no ha avanzado muchos detalles sobre el personaje al que dará vida Nimri, más allá de afirmar en redes que se llama Haruka y su futuro no pinta muy idílico: "No sabes lo que se te viene encima".

Y ahora, ¿qué?

30 monedas llegaba a HBO en 2020 con Eduard Fernández, Megan Montaner y Miguel Ángel Silvestre. En la serie, las 30 monedas por las que Judas traicionó a Jesucristo se convertían en el eje de la lucha entre el bien y el mal.

En su segunda temporada, nos reencontraremos con la mayor parte del pueblo de Pedraza encerrado en un psiquiátrico. Elena (Montaner) está en coma y Paco (Silvestre), destrozado por los remordimientos, intenta cuidar de ella. "A medida que el horror crece a su alrededor, nuestro grupo de héroes deberá enfrentarse a un nuevo enemigo. Alguien tan perverso que hasta el mismo demonio le teme…", adelanta la sinopsis oficial. ¿Y qué ha sido del padre Vergara (Fernández)?

Esta nueva entrega, que ya está en marcha, se rodará en España, Italia, Francia, Reino Unido y EE UU.

