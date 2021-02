Randall Park ('Bruja Escarlata y Visión') ya se había vacunado contra la Covid y no tenía ni idea

Despistarse es de humanos. Y si no, que se lo pregunten a Jared Leto, que no se enteró de la pandemia por coronavirus porque estaba meditando. Aunque esta anécdota puede no estar a la altura de la de Leto (difícil de superar, por otro lado), sin duda lo que le ha pasado a Randall Park con la Covid-19 también puede sorprender y provocar carcajadas a partes iguales.

El actor que da vida al agente Jimmy Woo en Bruja Escarlata y Visión ha confesado en una entrevista para EW que acaba de descubrir que ya se ha vacunado contra el coronavirus. Tal y como ha contado el intérprete, en septiembre del año pasado, estaba hablando por teléfono con su amigo, el cómico Ken Jeong, que era médico antes de triunfar en Hollywood.

Jeong le habló sobre unos ensayos con vacunas para hacer frente al coronavirus que se estaban realizando y para los que buscaban candidatos asiáticos. "Pensé: 'Qué interesante'. Después descubrí que los ensayos eran cerca de mi casa y estaba aburrido por la pandemia", ha explicado.

"Estaba encerrado en casa. Y pensé: 'Tal vez debería donar mi cuerpo a la ciencia'. Me imaginé que esa sería mi forma de luchar contra esto que estaba pasando en todo el mundo. Así que me apunté a las pruebas. Y no sabía si me habían dado el placebo o la vacuna real". Park acaba de salir de dudas: "Ayer descubrí que me pusieron la vacuna".

El actor volvía el viernes pasado al MCU en la piel del agente del FBI Jimmy Woo, al que conocimos en Ant-Man y la Avispa. En la secuela de la saga protagonizada por Paul Rudd, daba vida al oficial de la libertad condicional del protagonista y la serie ha homenajeado su paso por esta película con un guiño mágico a Scott Lang.