Ramoncín denuncia un comentario de Antonio Alcántara en 'Cuéntame' y la serie le pide perdón

Ramoncín ha tenido un serio disgusto con una serie que ve con verdadera afición: Cuéntame cómo pasó, la decana de las teleficciones de TVE. Resulta que en el episodio número 400 de la serie, emitido el pasado 28 de abril, el personaje de Antonio Alcántara interpretado por Imanol Arias menciona a Ramoncín de una manera que no le sentó nada bien al cantante, hasta el punto de que la serie le ha pedido disculpas.

El propio Ramoncín explicaba en su perfil de Instagram lo sucedido en el episodio de Cuéntame cómo pasó en cuestión, ambientado en abril de 1994. "Contexto: problemática entre padres e hijos", escribe el cantante antes de citar las siguientes palabras de Antonio Alcántara: "… dile que echas de menos a la niña y le pides perdón. Aunque no sepas por qué. Los hijos terminan agradeciendo. Pero cuando ven estas cosas se enrarecen y luego de mayores salen… ¡Mira Ramoncín!…".

Esa mención directa a su persona sorprendió considerablemente al artista ya que, como explica, "el Ramoncín de 1994 es una persona de 39 años, padre de dos hijas de 19 y 14 años y de un bebé de 4 meses, en un entorno familiar inmejorable, estructurado y basado en la buena educación y el respeto a los demás".

"Me pregunto, y os pregunto, qué clase de estupidez “creativa” os ha llevado a caer tan bajo para escribir, grabar y difundir un menoscabo tan despreciable hacia mí y mi familia", concluía, citando el Artículo 18 de la Constitución Española, referido al derecho al honor.

La respuesta de 'Cuéntame'

Ante el enfado de Ramoncín, desde Cuéntame cómo pasó han actuado con celeridad y en la misma publicación le han pedido disculpas desde la cuenta oficial de la serie. "Ramoncin, sentimos mucho que te haya disgustado el comentario de Antonio Alcántara, un chascarillo hecho desde el personaje de un señor de los 90 que en absoluto conocía tu impecable vida profesional y familiar, aunque no se perdiese ni un programa de Lingo en La 2", le contestan.

"Nosotros, la serie, Grupo Ganga y todo San Genaro si que somos conscientes de tu carrera y tú gran labor profesional y personal y siempre te hemos considerado parte de la historia de España y de nuestra familia, por lo que queremos enviarte todo nuestro cariño y nuestras disculpas si te han ofendido las palabras de Antonio Alcántara", concluyen. Un gesto que el cantante ha agradecido: "¡Nada más que decir!".

La respuesta de Imano Arias

El propio Imanol Arias también ha querido atajar el asunto, ya que al parecer la frase de Antonio Alcántara fue una improvisación suya durante el rodaje que no estaba en el guion. "Gracias por aceptar las disculpas por el lamentable desliz, nada intencionado y no dirigido a tu persona (de la que sabes tengo la más alta estima). Las disculpas te las envío yo, la frase no estaba en el guion, y se refería a Ramón, en ese momento enfrentado a Antonio", escribe el actor.

Según comenta Arias, la mención a Ramoncín será eliminada de la serie. "Estamos en todas las acciones necesarias para eliminar esta frase del capítulo. Le cortamos no como censura, puesto que nunca estuvo en el guion, lo hacemos como corrección de un desagradable error que ha herido a in amigo y su familia", asegura.

