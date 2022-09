¿Quién es Charlie Vickers, el actor que interpreta a Halbrand en ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’?

A sus 32 años, el actor británico Charlie Vickers goza de uno de los momentos más dulces de su carrera. Su aterrizaje en la serie de Prime Video El señor de los anillos: Los anillos de poder suscita numerosos comentarios sobre el personaje de Halbrand, una de las piezas claves en la nueva producción sobre la Tierra Media. Sin embargo, el intérprete podría sonarte de antes, puesto que ha participado en otros proyectos de gran envergadura.

Vickers comenzaba su andadura profesional siendo bien pequeño. El joven estudió en la escuela Geelong Grammar School, donde participó hasta en siete obras teatrales y demostró un gran talento. Un don para la interpretación que provocó que egresara posteriormente en The Royal Central School of Speech and Drama, en la Universidad de Londres. Tras una serie de misiones humanitarias en Argentina, donde enseñó música e inglés a los sectores más desfavorecidos, Vickers comenzó a participar en trabajos que le granjearon una gran fama.

Su gran oportunidad llegó en 2018 con el papel de Guglielmo Pazzi. A lo largo de ocho episodios, Vickers interpretó al político italiano en la serie Los Médici: Señores de Florencia, creada por Nicholas Meyer y Frank Spotnitz. El primer paso para un actor novato, que poco después obtendría el papel de Halbrand en Los anillos de poder.

Antes de que la covid afectara a todas las producciones internacionales y paralizara incluso el rodaje de Los anillos de poder- uno de los motivos por el que la ficción ha costado tan cara-, el actor también estrenó el filme Palm Beach. Una tragicomedia dirigida por la directora estadounidense Rachel Ward (Beautiful Kate), que suponía su debut cinematográfico.

Halbrand, una pieza fundamental en 'Los anillos de poder'

"Cuando los cámaras comenzaron a rodar, creo que el reparto nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. Habíamos hecho ya varias audiciones juntos y después nos mudamos a Nueva Zelanda, creo que Morfydd [Clark] fue la primera persona que fue allí y yo la segunda", confesaba Vickers a Screen Rant en el desembarco de Los anillos de poder.

Halbrand supone un personaje fuera del canon de El señor de los anillos, apareciendo inesperadamente en un naufragio en el mar de Belegaer. Su encuentro fortuito con Galadriel y su llegada a Númenor esconden muchos secretos detrás, que irán desvelándose progresivamente.

En un giro de los acontecimientos, Halbrand resultaba ser el heredero de las tierras del sur de la Tierra Medias en el tercer episodio de Los anillos de poder. Estos territorios se componen de zonas como Harad y Khand, sobre las que J. R. R. Tolkien apenas escribió, abriendo un abanico de posibilidades en la nueva adaptación de su obra.

Mientras conocemos más detalles sobre Halbrand, Vickers también tiene pendiente de lanzamiento sus colaboraciones en la serie The Lost Flowers of Alice Hart y en el filme Death in Shoreditch, dirigido por Douglas Ray (Swansong). El comienzo de una prometedora filmografía.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.