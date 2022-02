Primer tráiler de 'The Offer', la miniserie que cuenta cómo fue el rodaje de 'El padrino'

Se ha hecho de rogar casi tanto como un líder de la mafia, pero parece que por fin estamos cerca de ver The Offer, la miniserie que contará los sucesos acontecidos durante el accidentado rodaje de una de las películas más famosas y mejor consideradas de la historia, El padrino de Francis Ford Coppola.

La serie está protagonizada por Miles Teller, quien da vida al productor Albert Ruddy, bajo cuya perspectiva está contado el rodaje de la película. Al actor de Whiplash lo acompañan Matthew Goode, Giovanni Ribisi, Juno Temple o Dan Fogelman, entre otros.

La serie, que llega a Paramount el 28 de abril, ha lanzado su primer adelanto en forma de tráiler, en el que ya podemos ver en acción y caracterizados a los personajes principales: Albert Ruddy y el también productor Robert Evans, al director Francis Ford Coppola o al jefe de la familia Colombo, em mafioso Joseph Colombo cuya colaboración fue providencial en la realización de la película.

The Offer está basada en el propio libro del productor Albert Ruddy y cuenta con Michael Tolkin (Fuga en Dannemora) como showrunner pero con Dexter Fletcher (Rocketman) dirigiendo los primeros episodios. Es importante no confundir The Offer con Francis and the Godfather, porque ambos son proyectos inminentes en torno a la misma película.

Mientras que la primera es la serie de Paramount contada desde la perspectiva del productor, la segunda es una película sobre el proceso creativo que contará con Oscar Isaac en el papel de Coppola, Jake Gyllenhaal en el de Robert Evans y con otros personajes no anunciados en The Offer, como la actriz Ali McGraw (a quien dará vida Elle Fanning) o la esposa del cineasta, Eleanor, que será interpretada por Elisabeth Moss.

