Primer avance y fecha de estreno para el reboot de ‘Gossip Girl’ (con Kristen Bell de vuelta)

Entre 2007 y 2012 Gossip Girl encandiló al público gracias a su retrato tan glamuroso como cáustico de unos cuantos jóvenes pudientes de Nueva York. Los protagonistas de la serie presumían con gran orgullo de su pijerío mientras los líos en los que se involucraban eran puntualmente registrados por la Reina Cotilla en su malicioso blog. Todos estos ingredientes serán actualizados a los nuevos tiempos en el reboot de Gossip Girl que lleva tiempo en preparación, y que finalmente ha recibido fecha de estreno en HBO Max paralelamente a un breve teaser donde, entre otras cosas, podemos confirmar que Kristen Bell volverá a poner voz a la Reina Cotilla.

Eso sí, los chismorreos ya no serán publicados a través de un blog, sino de un sistema alternativo que está por aclarar pero que al parecer tendrá presencia en todas las redes sociales que podamos imaginar. Bell es, por lo demás, el único miembro del reparto que puede sonarnos familiar, ya que el reboot ha optado por toda una nueva generación de jóvenes bellezas entre las que encontramos a Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak y Savannah Lee Smith.

Detrás de las cámaras, por otra parte, sí que tendremos presencias reconocibles. El guionista original Joshua Safran vuelve a encargarse de escribir los episodios, mientras que los creadores de la primera Gossip Girl Josh Schwartz y Stephanie Savage ejercerán aquí de productores ejecutivos. La nueva Gossip Girl llegará a HBO Max el próximo 8 de julio, y está por ver cómo se traduce esto en España; aquí aún no disponemos de dicha plataforma de streaming y de todos sus lanzamientos hemos podido disfrutar en HBO España de algunos (como La Liga de la Justicia de Zack Snyder o la más reciente Friends: The Reunion), pero no de todos.

A la espera de saber qué ocurrirá en nuestro país, podemos echar un ojo a los nuevos personajes tanto en el teaser recién estrenado como en unos cuantos pósters que han acompañado su lanzamiento. En ellos vemos los rostros de los nuevos protagonistas de Gossip Girl mancillados con equis y oes; probablemente una ocurrencia de la Reina Cotilla.

Emily Alyn Lind es Audrey Hope

Evan Mock es Aki Menzies

Jordan Alexander es Julien Calloway

Zion Moreno

