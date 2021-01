La precuela de 'The Witcher' ya tiene protagonista

The Witcher, protagonizado por Henry Cavill con la melena canosa del brujo cazamonstruos Geralt de Rivia, se convertía tras su estreno en un éxito instantáneo de Netflix, por lo que no es de extrañar que la plataforma de VOD quiera sacarle el máximo rendimiento posible.

En julio del año pasado, el servicio de VOD anunciaba que ampliaría el universo de The Witcher con el spin-off The Witcher: Blood Origin, un spin-off de acción real de seis partes, creado por Declan de Barra y Lauren Schmidht Hissrich. Por lo poco que sabemos de momento, se trata de una precuela que ahondará en el primer brujo del universo The Witcher.

La sinopsis oficial adelantaba lo siguiente: "1200 años antes de Geralt de Rivia, los universos de los monstruos, hombres y elfos se unieron y el primer Brujo apareció". Pues bien, este mundo ha encontrado a su Éile. La producción ha fichado a Jodie Turner-Smith como protagonista de la ficción, tal y como informa EW.

Según la publicación, Éile es una guerrera de élite "bendecida con la voz de una diosa", que ha abandonado a su clan y se ha convertido en la guardiana de la Reina siguiendo su corazón como música nómada. Sin embargo, se verá obligada a volver a la lucha en su búsqueda de venganza y redención.

En cuanto a Turner-Smith, la actriz británica ha protagonizado recientemente la película Queen & Slim, y también la hemos podido ver en series como Nightflyers o True Blood. Tiene pendiente de estreno Without Remorse, con Michael B. Jordan.

Antes de Geralt de Rivia

Aunque, de momento, esta precuela no tiene fecha de estreno (se rodará en Reino Unido este año, por lo que podría no llegar hasta 2022), su creador ya se han referido a ella. En palabras de De Barra, "siempre me ha perseguido la misma pregunta desde que leí por primera vez los libros de The Witcher: ¿Cómo era ese universo antes de la llegada de los humanos? Siempre me ha fascinado el auge y caída de las civilizaciones, cómo la ciencia, el descubrimiento y la cultura florecen justo antes de la caída".

"The Witcher: Blood Origin contará la historia de la civilización Elven antes de su caída y, sobre todo, revelará la historia olvidada del primer brujo", ha añadido. Hissrich, que firma como productora ejecutiva, ha asegurado que "es un reto emocionante explorar y expandir el universo de The Witcher".