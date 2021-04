¿Por qué Dwight no ha aparecido en la temporada 10 de 'The Walking Dead'?

Esta noticia contiene spoilers de The Walking Dead (10T) y Fear the Walking Dead (6T)

Mientras que Dwight (Austin Amelio) se pasea por la sexta temporada de Fear the Walking Dead- aún en emisión-, la temporada 10 de The Walking Dead finalizaba dejando numerosos interrogantes en el aire. Entre algunas de las cuestiones más importantes se encontraba la ausencia de este personaje, fundamental para el desarrollo del desenlace en los cómics de Robert Kirkman.

En los tebeos, Dwight acaba convirtiéndose en la mano derecha de Rick y jefe militar de Alexandria. Sin embargo, el levantamiento de los Salvadores y el homicidio accidental de Sherry a manos de Rick hacen que este comience a poner en tela de juicio lo que sucede allí. El descubrimiento de la Commonwealth incrementará su nerviosismo, incitando a Rick a tomar esta comunidad por la fuerza. Esto causará un conflicto con la gobernadora del lugar, lo que obliga a Rick a apretar el gatillo contra su propio amigo para preservar la paz.

Muy distinto es lo que está ocurriendo en la serie. La salida repentina de Andrew Lincoln de la ficción de AMC dejaba en el aire la presencia de nuevos grupos de supervivientes y la posible salvación de un Rick malherido en la explosión del puente. Por su parte, Dwight abandonaba The Walking Dead para ir en la búsqueda de Sherry, quien había huido de las garras de Negan. Esto hacía que apareciera en la quinta temporada de Fear The Walking Dead, spin-off de TWD, donde se reencontraba con Morgan y, posteriormente, en el último episodio emitido con su amada.

Angela Kang tranquiliza a los fans

A pesar de ello, los espectadores de los zombies quedaban sorprendidos cuando Dwight no aparecía en el 10x22 Here´s Negan (Aquí está Negan), dada la importancia del personaje en la trama del villano. Pero tranquilos, su reencuentro podría producirse en la undécima y última temporada de The Walking Dead, a juzgar por las palabras de la showrunner Angela Kang. Esta confesaba para EW que la idea original de la serie era traerlo de vuelta, pero "la programación no funcionó" debido a la pandemia actual de Covid. Este hecho provocaba que ambas ficciones coincidieran en su lanzamiento e impedían que Amelio pudiera participar en las dos. "No habría funcionado traerlo".

En cuanto al personaje de Laura, perteneciente a los Salvadores, podíamos encontrarla junto a Negan en el último episodio. Un momento en el que esta y su padre le salvaban la vida e intentaban ayudarle con la quimioterapia para su mujer. Este personaje también es muy importante en los cómics debido a la relación sentimental que acaba manteniendo con Dwight y su presencia hasta el último tomo de la obra de Kirkman. El final se acerca, ¿veremos a Dwight y Laura juntos como en los cómics?