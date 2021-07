¡Pokémon en Netflix! La plataforma prepara una serie de acción real

Pokémon llegará a Netflix a través de una nueva serie de acción real (con criaturas CGI) basada en el universo de los videojuegos de Nintendo. El proyecto, que aún estaría en una fase temprana de desarrollo, ha sido adelantado por Variety, donde afirman que Joe Henderson, actual showrunner de Lucifer, está trabajando en los guiones de la futura serie.

La idea es seguir el mismo estilo de hibridación entre actores de carne y hueso y personajes CGI que tanto gustó en la película Pokémon: Detective Pikachu (Rob Letterman, 2019), donde Ryan Reynolds puso voz al eléctrico Pikachu.

Variety recuerda que este movimiento de Netflix viene después de que la plataforma haya adquirido algunas series de animación ya existentes dentro de la inmensa franquicia multimedia de Pokémon. Actualmente están disponibles en su catálogo títulos como Pokémon Indigo League, Pokémon Sol y Luna o Pokémon Viajes, así como las películas Pokémon ¡Te elijo a ti! (2017), El poder de todos (2018) o Mewtwo vs. Mew: La evolución (2019).

También podemos verlo dentro de la actual tendencia de adaptar videojuegos populares al formato televisivo, con proyectos de tan alto nivel como la serie de The Last of Us que está rodando ahora mismo HBO. En Netflix parece que se decantan por títulos más cuquis, ya que otro de los proyectos que tienen previstos es una adaptación de Cuphead.

Por su parte, Henderson estrenará la última temporada de Lucifer el próximo 10 de septiembre. Después, además de preparar esta nueva serie Pokémon, también tiene previsto con Netflix sacar adelante una adaptación de su propio cómic Shadecraft.

