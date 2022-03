'Pam & Tommy': Lily James se lo pasó pipa rodando "escenas completas" de 'Barb Wire' (y ahora exigimos verlas)

Aunque solo llevamos tres meses de 2022, ya podemos decir que Pam & Tommy, la serie de Hulu (en España está disponible en Disney+) que aborda el escándalo de la sex tape protagonizado por Pamela Anderson y Tommy Lee en los años 90, es una de las producciones del año. Su riesgo a la hora de retratar un momento tan difícil en la vida de la expareja, así como su reivindicación de Anderson, la han convertido en una de las ficciones más comentadas e imprescindibles en la TV actual.

Su séptimo episodio, Destructor de mundos, nos trae a Pamela Anderson (Lily James) preparándose para la premiere de Barb Wire, la fallida película de acción de 1996 con la que la actriz confiaba en arrancar una carrera más seria y dejar atrás sus años de sex symbol después de posar para Playboy y protagonizar Los vigilantes de la playa.

En la serie, vemos a Pamela y Tommy Lee (Sebastian Stan), su marido por aquel entonces, irse pronto de la premiere porque ella se da cuenta de que la gente está criticando duramente el filme, llegando a bromear con que es "la segunda mejor película en la que ha salido ella este año", en referencia a la sex tape que se había filtrado en internet.

Tommy trata de animarla colándose con ella en un cine corriente de Los Ángeles en el que se proyecta Barb Wire para así celebrar su actuación, pero escuchar las risas de los espectadores ante escenas que debían resultar serias solo molesta más a Anderson.

Pam & Tommy no muestra demasiado de las secuencias de James como la actriz en Barb Wire, pero la británica ha asegurado que rodó muchas más que no llegaron al metraje final de la serie. "Me encantó hacer todo lo de Barb Wire", ha asegurado James a EW: "Hay mucho más de lo que veis en la serie. Me metí de lleno, me encanta esa película. Rodé escenas completas".

Lake Bell dirigió el capítulo, así como todas esas escenas de Barb Wire de las que se prescindió. "Fue muy divertido trabajar con ella", asegura James: "Y todo lo de la alfombra roja de Barb Wire... Fue genial explorar esa parte de cómo es ser un actor, alguien famoso. Lo que eres frente a las cámaras y lo que eres detrás de ellas, porque es muy diferente". Ojalá podamos ver todas esas secuencias de Barb Wire que Pam & Tommy no nos ha mostrado.

