Pablo Chiapella recuerda el accidente de tráfico que sufrió en 'La que se avecina': “Nos llevaron al hospital vestidos de torero”

17 años viviendo en Mirador de Montepinar primero, y Contubernio 49 después, dan para mucho. Pablo Chiapella es uno de los residentes de renta antigua de La que se avecina, sitcom que va camino de alzarse con el título de serie más longeva de España, por ahora en manos de Cuéntame cómo pasó. Pero todo se andará.

El albaceteño, que comenzó su carrera en La hora chanante y se dejó ver en varios episodios de Aquí no hay quien viva, lleva a sus espaldas 185 capítulos de La que se avecina. A lo largo de sus años como Amador, Chiapella ha coleccionado anécdotas de todo tipo. En su mayoría, estas vivencias vienen acompañadas de una carcajada, pero no siempre ha sido así. En el programa Martínez y hermanos, el actor respondió a la pregunta de si había vivido algún momento traumático en su trabajo con un rotundo sí. La historia que contó, pese a que termina en un hospital y pudo haber acabado mucho peor, es imposible no seguirla con una sonrisa.

Pablo Chiapella y Eduardo Gómez en 'La que se avecina' Cinemanía

El accidente de Pablo Chiapella y Eduardo Gómez

En un episodio de La que se avecina, Chiapella y Eduardo Gómez, fallecido en 2019, se hacen pasar por taxistas “a la española”, es decir, con trajes de torero (por alguna razón). Sea como sea, la operación sale razonablemente bien y un par de chinos pican el anzuelo. Según el guion, Chiapella, que estaba al volante, debía estrellar su coche contra un poste de la luz: “Era un micra enano. A la décima vez que decían: ‘un poco más rápido, un poco más rápido’, le metí el acelerador hasta abajo, pero me falló el freno y me comí la torreta”.

El airbag cubrió a Chiapella, que sólo alcanzaba a escuchar las toses del copiloto, Eduardo Gómez, y a ver de reojo cómo los actores que interpretaban a sus clientes sangraban. “Fue algo traumático”, añade el albaceteño. El problema no acabó ahí: sin tiempo para pasar por vestidores, Chiapella y Gómez fueron trasladados al hospital con sus “cutres” trajes de torero aún puestos.

Eva Isanta y Miren Ibarguren junto a Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella en 'La que se avecina' MEDIASET

Por entonces, La que se avecina apenas llevaba tres temporadas emitidas, pero ya eran más que suficientes para que la sitcom se hubiese convertido en un fenómeno audiovisual. En este caso, para desgracia de los accidentados. “Nada más entrar en el hospital, en lugar de curarnos, todo el mundo haciéndose fotos. No nos dejaron quitarnos ni el traje””, recordó el actor.

