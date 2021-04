Olivia Colman da el salto a Marvel: está en conversaciones para protagonizar ‘Secret Invasion’

El pasado marzo asistimos al primer progreso significativo en la gestación de Secret Wars, una de las series más esperadas de las muchas que anunció Disney durante su Investor Day a finales de 2020. Kingsley Ben-Adir fue elegido para encarnar al villano en la ficción destinada a Disney+, luego de que muchos conociéramos a este intérprete en Una noche en Miami, de Regina King. Su identidad está por determinar, como tantas otras cosas en una serie que partiría de lo narrado en Capitana Marvel para adaptar un célebre arco de los cómics según el cual los Skrulls invadían la Tierra haciéndose pasar por sus habitantes, suplantando incluso a los Vengadores.

Aunque aún no se sabe qué fidelidad guardará Secret Invasion con respecto a esta trama, Disney ha confirmado estar en conversaciones finales para realizar un gran fichaje: el de Olivia Colman. La actriz británica ganadora del Oscar por La favorita (y nominada este año a Mejor actriz de reparto por El padre) intervendría en Secret Wars junto a Ben-Adir y a los retornados Samuel L. Jackson como Nick Fury y Ben Mendelsohn como Talos, líder de los Skrulls al que conocimos en Capitana Marvel. No se sabe si Colman (también vista en las últimas temporadas de The Crown) interpretaría a un ser humano o a una Skrull, lo que requeriría grandes dosis de maquillaje.

Secret Invasion aún no tiene directores asociados pero sí un showrunner: Kyle Bradstreet, llegado de Mr. Robot. La serie se rodaría en Reino Unido y en otras partes de Europa, y no está claro qué posición ostentaría en el congestionado calendario de Disney+, donde frente a ella tiene otras series pendientes como el inminente final de Falcon y el Soldado de Invierno, Loki, Ms. Marvel, What if…?, Ojo de halcón o She-Hulk. En cuanto a Colman, este año tiene previsto en Netflix el estreno de The Mitchells vs The Machines, donde ha ejercido de actriz de doblaje.