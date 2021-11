'Ojo de Halcón': Quién es Echo, el personaje que aparece al final del segundo episodio

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE OJO DE HALCÓN]

Ojo de Halcón llegaba ayer a Disney+ con muchas flechas y toneladas de espíritu navideño. Los dos primeros episodios de la serie marvelita nos han traído a Clint Barton (Jeremy Renner) y a Kate Bishop (Hailee Steinfeld) aunando fuerzas para descubrir al cabecilla detrás de una banda callejera a la que han apodado 'la mafia del chándal'.

En los últimos minutos del segundo episodio, nos trasladábamos a un almacén abandonado en el que Clint, rodeado de criminales de poca monta, exigía hablar con el jefe. En ese momento, Kate, que había rastreado el teléfono de su compañero, caía del techo. La última escena, en rojo, nos mostraba a la mujer detrás de esta banda criminal: Echo (Alaqua Cox).

Entrevistamos a Jeremy Renner y Hailee Steinfeld, protagonistas de 'Ojo de Halcón' Entrevistamos a Jeremy Renner y Hailee Steinfeld, protagonistas de 'Ojo de Halcón'

Los fans de los cómics conocen bien a esta antiheroína llamada Maya Lopez, con la habilidad de copiar a la perfección los movimientos de otras personas (reflejos fotográficos), similar al poder del Supervisor. Solo con observar a la gente, es capaz de convertirse en una pianista experta, una maestra de artes marciales, una acróbata o una bailarina profesional. Prueba de ello es que, en las páginas, Maya asimila el estilo de lucha de Bullseye y Daredevil viendo grabaciones de sus peleas.

Universo 'Daredevil'

Lopez es un personaje recurrente en los tebeos de Daredevil, una nativa americana y uno de los pocos héroes sordos de las viñetas (Cox, la actriz que le da vida, también es sorda). Para colmo, es la hija adoptiva de Kingpin.

Creada por David Mack y Joe Quesada, aparecía por primera vez en Daredevil #9 (diciembre de 1999). Cuando Maya era una niña, su padre Willie "Caballo Loco" Lincoln, un mafioso cheyenne, fue asesinado por su socio Kingpin, o Wilson Fisk, interpretado por Vincent D'Onofrio en la serie Daredevil. Su progenitor fallecería dejando una huella de sangre en el rostro de la pequeña (de ahí su mano blanca pintada en la cara) y pidiendo a Kingpin que criara bien de su hija, algo que el villano cumpliría.

Echo en los cómics Cinemanía

Años después, en noviembre de 2005, el personje debutaría como Ronin en The New Avengers #11, esta vez con el escritor Brian Michael Bendis y el artista David Finch al mando. Aunque al principio esta misteriosa identidad iba a pertenecer a Matt Murdock, Avengers: The Ultimate Guide terminaba por revelar que Ronin era Maya Lopez. En los cómics, además de mantener una relación con Matt Murdock, colaboró con los vengadores y se midió a Elektra, entre otras hazañas.

En el MCU

Echo llega al MCU a través de Ojo de Halcón y, de momento, solo sabemos que es la líder de un grupo del crimen organizado que da caza a Ronin. Sin embargo, este es solo el comienzo de su camino en el medio audiovisual: va a tener serie propia, un spin-off de Ojo de Halcón creado por Marion Dayre, en la que podrían explorar varios arcos del personaje en lo cómics.

¿Será Echo la confirmación velada de que el Matt Murdock de Charlie Cox está por llegar al universo comandado por Kevin Feige? Muchos aseguran que el abogado ciego se pasará por Spider-Man: No Way Home... Por otro lado, en las páginas, además de ser un personaje secundario de Daredevil, Maya se ha pasado por Invasión Secreta y Caballero Luna, que también se convertirán en series próximamente. Está claro que Echo promete conquistar el futuro del MCU.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.