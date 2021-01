Nuevo triunfo de Netflix: ‘Lupin’ podría superar la audiencia de ‘Gambito de dama’

Ha vuelto a ocurrir. Una serie alejada de los grandes focos, sobre una temática a priori poco seductora para el público mayoritario, ha escalado posiciones entre los enigmáticos índices de audiencia de Netflix hasta convertirse en un éxito absoluto. Según se hacen eco medios como TVLine, es el caso de Lupin, la serie de producción francesa que la plataforma estrenó el pasado 8 de enero basándose en el popular personaje creado por Maurice Leblanc. Protagonizada por Omar Sy (Intocable) la ficción se habría convertido en uno de los productos más vistos de Netflix durante sus primeras cuatro semanas, superando las cifras de títulos tan impactantes como Los Bridgerton o, sobre todo, Gambito de dama, que convirtió a Anya Taylor-Joy en una de las sensaciones del año pasado.

Es necesario incidir, como siempre, en el peculiar modo que tiene Netflix de medir sus audiencias, contabilizando ya un espectador cuando se hayan visto únicamente dos minutos de alguno de sus capítulos. Más allá de este matiz, Netflix prevé que la serie desarrollada por George Kay y François Uzan alcance en los próximos días los 70 millones de espectadores, haciendo historia en lo relativo a su lugar de procedencia: ya es la serie original de Netflix de producción francesa más vista de toda su historia. El propio Sy lo celebrada por Twitter: “¡70 millones es una locura! Muy orgulloso de que Lupin sea la primera serie francesa en amasar un éxito internacional tan grande”.

Más allá de su éxito en Francia, Lupin también ha coronado los tops de países como Brasil, Alemania o Suecia. Alcance o no los 70 millones estimados (cosa muy posible), la serie protagonizada por Sy ya se ha incorporado a la lista de grandes triunfadores de la compañía. Una lista llena de producciones recientes a causa del drástico incremento de suscriptores experimentado en los últimos meses, y que se compone de Gambito de dama con 62 millones de espectadores congregados en sus primeras cuatro semanas, de Los Bridgerton con 63, de Tiger King con 64, de La casa de papel con 65 y, finalmente, de The Witcher con 76 millones de espectadores. No sería sorprendente, por tanto, que Netflix ya estuviera trabajando en una segunda temporada.