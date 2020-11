No busques a Marilyn Manson en 'The Stand', no está

Los fans de Marilyn Manson llevan mucho tiempo esperando un momento que no va a llegar. A pesar de que hace un año se habló de que Manson participaría en The Stand, la nueva adaptación de la novela Apocalipsis (o La danza de la muerte) que el canal CBS estrenará en diciembre (en España podrá verse en Starzplay), finalmente la esperada colaboración no ha tenido lugar.

Ha sido el director Josh Boone, el responsable de la serie, quien ha abordado directamente el asunto en un comunicado publicado por Entertainment Weekly. Según el director de Bajo la misma estrella y Los nuevos mutantes (hay que ver qué mala suerte tiene el muchacho), los recortes en el presupuesto que sufrió su ambiciosa adaptación de King son la causa de no haber podido contar con Marilyn Manson como deseaba.

"Me gustaría dejar claro que Marilyn Manson y yo hemos hablado largo y tendido sobre el papel de El Niño en The Stand. El y el gran Shooter Jennings llegaron a grabar una cover brutal de la canción ['The End'] de The Doors que al final resultó ser demasiado cara para que pudiéramos usarla. La serie se ha hecho con un presupuesto muy ajustado y hemos tenido que renunciar a varios deseos. El Niño ha sido otra víctima", explica Boone en la revista.

"Cuando Manson no pudo encajarlo en su calendario, esa línea narrativa fue desestimada y nunca la llegamos a rodar", prosigue el director, que se ha encargado de la realización del primer y el último episodio de la serie. "Creo que es lo mejor, porque nadie lo habría petado tanto en ese papel como Manson. Espero poder trabajar con él en el futuro".

El personaje de El Niño procede de la versión extendida de Apocalipsis (La danza de la muerte) que King publicó en 1990, 12 años después de la primera versión de la novela. Se trata de un psicópata que se mueve por el postapocalipsis en coche bebiendo cerveza.

Su presencia es más paisajística que fundamental para la acción, por lo que el showrunner Benjamin Cavell no sufrió demasiado eliminándolo de The Stand. No es que ande escaso de estrellas. Whoopi Goldberg y Alexander Skarsgard, como Madre Abigail y Randall Flagg, encarnan la lucha entre el Bien y el Mal dentro de esta epidemia de gripe que fulmina al 99,4% de la humanidad.

James Marsden, Odessa Young, Amber Heard, Jovan Adepo, Owen Teague, Nat Wolff, Heather Graham y Greg Kinnear son otros de los nombres clave del kilométrico reparto que se ha reunido para llevar una de las obras más emblemáticas de Stephen King de nuevo a la pequeña pantalla.