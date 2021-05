‘Nine perfect strangers’: Lo nuevo de David E. Kelley (‘Big Little Lies’) ya tiene fecha de estreno

Durante dos temporadas, Big Little Lies colocó en primera plana la habilidad de Liane Moriarty para construir personajes memorables y tejer intrigas a medio camino entre la tragedia y la comedia negrísima, involucrándose ella misma en la adaptación para HBO de su novela homónima. Entonces Moriarty se alió con David E. Kelley, que luego de desarrollar (sin tantos aplausos) The Undoing ha querido volver a colaborar con ella para llevar a la pantalla otra de sus novelas. Se trata de Nine perfect strangers (Nueve perfectos desconocidos en España), y tras aparecer igualmente en Big Little Lies Nicole Kidman también se ha querido apuntar a la reunión.

El resultado bien podría ser una de las series más esperadas del año gracias a esta conjunción de talentos y el añadido de un reparto que quita el hipo: además de Kidman, Nine perfect strangers ha reclutado a Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Regina Hall, Bobby Cannavale o Samara Weaving. Los desconocidos del título se encuentran en un balneario algo inquietante regentado por Masha (Kidman), que cree haber encontrado el tratamiento perfecto para que sus clientes recuperen la felicidad. El resultado será, como no podría ser de otro modo, cómico y aterrador a partes iguales.

Nine perfect strangers constará de ocho episodios dirigidos por Jonathan Levine, y en la escritura del guion Kelley está acompañado por Samantha Strauss y John Henry Butterworth. Destinada a Hulu, la publicación de este nuevo avance coincide con el anuncio de que Amazon Prime se ha hecho con sus derechos de distribución global, por lo que será esta plataforma de streaming la que estrene la serie fuera de EE.UU. y China. El lanzamiento de Nueve perfectos desconocidos está fijado para el próximo 18 de agosto, y está por ver si esta fecha se mantiene en Amazon.

