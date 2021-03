Nicole Kidman, Alison Brie y Cynthia Erivo protagonizarán lo nuevo de las creadoras de ‘GLOW’

La pandemia precipitó que GLOW, una de las series más queridas de Netflix, tuviera que ser cancelada repentinamente, incluso aunque ya estuviera en marcha el rodaje de su nueva temporada. El lamento del fandom asoló Internet mientras Liz Flahive y Carly Mensch, sus creadoras, abandonaban Netflix para firmar un acuerdo con Apple TV+; uno que no ha tardado en cristalizar en un nuevo proyecto que podría hacer las delicias de los seguidores de GLOW. Su título es Roar y, asentando su vínculo con la serie prematuramente finalizada de Netflix, vuelve a contar con Alison Brie entre sus protagonistas.

Roar se basa en el libro homónimo de Cecelia Ahern, una antología de relatos breves (descritos como “fábulas feministas”) que darán el salto a Apple TV+. Entre las protagonistas de estas historias está la citada Brie, pero según recoge Variety también encontramos a Nicole Kidman, Cynthia Erivo o Merritt Wever. Flahive y Mensch se encargarán de producir, escribir y dirigir los capítulos, cuyo rodaje aún no tiene fecha de estreno pero debería dar pie a una de las grandes bazas para el incipiente éxito de Apple TV+, plataforma de streaming que sigue buscando su hueco en un congestionado panorama.

Roar estará producida asimismo por Kidman, suscribiendo la reciente costumbre de la actriz de producir las series en las que interviene, como ya ha ocurrido en Big Little Lies, The Undoing u ocurrirá próximamente en Nueve perfectos desconocidos, serie de Hulu que adapta otra novela de Liane Moriarty, responsable de la fuente original de Big Little Lies. En lo que se refiere a Erivo, la actriz ha estado nominada al Oscar por Harriet y ha aparecido en películas como Viudas o Malos tiempos en El Royale, mientras que Wever ha sido vista en Run, Creedme, Jackie, Godless o, dentro del cine, Historia de un matrimonio.