Netflix aumenta su catálogo de anime con 13 clásicos de Nippon TV

Netflix y el anime, un romance que no cesa. Frente a la dura competencia de Sony y Crunchyroll, la plataforma de Ted Sarandos ha aumentado su catálogo de animación mediante un acuerdo con la compañía Nippon TV que le permitirá incluir en su catálogo 13 títulos clásicos.

Si bien el acuerdo no es exclusivo (informa What's on Netflix), permitirá sumar una buena cantidad de títulos a una oferta que ya incluye series como One Piece, Ataque a los titanes o Guardianes de la noche, además de una cantidad cada vez mayor de títulos de producción propia.

Entre las incorporaciones destacan la ya mítica Death Note, más las dos películas del spin-off Death Note: Relight, las dos temporadas de la comedia romántica Llegando a ti (conocida en inglés como From Me To You), y el clásico shônen Hunter x Hunter.

Los aficionados al lado más brutal del anime podrán deleitarse con Parasyte: The Maxim, el thriller sobre asesinos en serie Monster y la siempre brutal Berserk. Los aficionados al shôjo, por su parte, tendrán a su disposición títulos como Nana y la comedia Ouran High School Host Club. A todo esto hay que sumar la fantasía épica de Claymore y el anime sobre boxeo Hajime no Ippo.

Todas estas series pasarán al catálogo de Netflix a partir del 2 de septiembre, pero ojo, porque no todas ellas estarán disponibles en los mismos países simultáneamente.

